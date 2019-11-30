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34-годишен мъж от Пловдив е бил намерен вчера следобед мъртъв в жилището си, съобщи "Марица".

Той се е самоубил с незаконно притежаван пистолет. Разследващите са категорични, че няма данни за чужда намеса.

Младият мъж не е оставил предсмъртно писмо. Бил открит от родителите си, разкриха нашите източници. Няма яснота какво е довело до фаталното решение.

Води се разследване, което ще установи имал ли е самоубиецът някакви психични отклонения или други проблеми.