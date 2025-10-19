Състезателят е паднал и си е ударил главата фатално

7970 Снимка: Фейсбук страница "Вертикален руй"

Трагичен инцидент отне живота на 27-годишен бегач, участник в състезанието за изкачване на връх Руй. За нещастния случай в планината съобщиха Трънското туристическо дружество и организаторите на състезанието "Вертикален руй" във Фейсбук.

Състезателят се е подхлъзнал и е паднал, като си е ударил фатално главата, по неофициална информация.

Въпреки опитите за първа помощ, докато бъде транспортиран към болница, медиците от "Спешна помощ" само са констатирали смъртта на младия мъж.

"С дълбока скръб ви съобщаваме, че по време на днешното издание на състезанието "Вертикален Руй" настъпи трагичен инцидент, при който участник почина. Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи", съобщиха от туристическото дружество.

"Поднасяме нашите най-искрени съболезнования на семейството и близките", добавиха организаторите.

От Пернишката болница потвърдиха, че екип на съдебна медицина е констатирал смъртта на състезателя на 27 години.

Свидетел на инцидента разказа в социалната мрежа, че е видяла опитите за спасяването на бегача, вкючително със сърдечен масаж, докато са очаквали транспортирането му.

"Очевидец съм как хората от организатора и участници не спряха сърдечния масаж и обдишване, покриване с дрехи...всичко,което можеше да се прави на място, докато дойде джипа да го свали надолу...Бог да го прости момчето! Съболезнования на близките...голяма трагедия", коментира Ивайло Драгомиров под поста на организаторите на състезанието.

Повече от 200 са участниците, които са се записали за "Вертикален руй".

Стартът беше даден от центъра на с. Зелениград, а краят на състезанието е на 1706 м надморска височина на самия връх Руй.

Това е втори инцидент по време на състезание у нас, завършил фатално, само в разстояние на две седмици.

На 5 октомври 60-годишен мъж загина, а други 8 зрители на рали състезанието "Планинско изкачване Аладжа манастир" край Варна, което е част от националния шампионат. Състезател не успя да вземе завоя и налетя на публиката, застанала да гледа рали в забранена зона. Тежко ранена беше и млада жена, която все още е в болница.

