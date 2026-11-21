Мъж на 25 години е с опасност за живота след пътнотранспортно произшествие на кръстовището на улица "Батовска" и булевард "25-ти септември" в Добрич, съобщиха от полицията.
Снимка: БТА
Лек автомобил БМВ, управляван от 27-годишен шофьор, е излязъл от контрол и се е блъснал в крайпътен стълб. Пътникът е с множество травми и е в реанимация с опасност за живота, а водачът е с фрактура на долен крайник.
Снимка: БТА
Двамата са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич.
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Снимка: БТА
На водача е взета кръвна проба за изследване за алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.