22-годишен загина след удар в дърво, газово табло и стълб, имал 7 фиша за скорост (снимки)
Двама 18-годишни пътници в колата му са ранени, единият е с опасност за живота при удара в Разград
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22-годишен мъж загина, а двама 18-годишни младежи бяха ранени при тежка катастрофа в Разград. Инцидентът е станал около полунощ на 26 ноември на улица "Жеравна", съобщиха от полицията.
Войната по пътищата
Водачът на лек автомобил "Шкода Октавия" изгубил контрол над колата, излязъл вдясно от пътното платно и се ударил последователно в крайпътно дърво, табло на "Овергаз" и бетонен стълб на "Енерго-Про".
22-годишният шофьор от Разград е загинал на място. Той е управлявал автомобила с белгийско свидетелство за правоуправление.
Най-тежко е пострадал возещият се на предната седалка 18-годишен младеж от Разград. Той е транспортиран в МБАЛ - Разград с фрактури на таза, прешлен и левия крак, както и с увреждане на белия дроб. Състоянието му е тежко и има опасност за живота му.
Другият пътник, също на 18 години, от Исперих, е с разкъсна рана на лявото коляно и мозъчно сътресение. Няма опасност за живота му.
Предстои да бъде извършена аутопсия на загиналия водач. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, буква "В" от Наказателния кодекс.
От полицията съобщават още, че загиналият многократно е бил санкциониран за рисково шофиране в градски условия. От септември до момента са му съставени седем фиша, включително за превишаване на максимално допустимата скорост.
Часове по-рано при челен сблъсък между Ауди А3" и "Опел Астра" трима души са пострадали стана и на околовръстния път на Шумен. Инцидентът е станал на 25 ноември около 17:52 ч. в участъка между разклона за село Васил Друмево и разклона за "Алкомет". Най-тежко е състоянието на 28-годишния пътник в опела, който е приет в болница в безсъзнание с черепно-мозъчна травма и опасност за живота. Двамата шофьори също са ранени.
По първоначални данни 61-годишният водач на аудито е навлязъл в насрещната лента и се е ударил челно в опела. При проверката е установено, че автомобилът му не е преминал задължителния периодичен технически преглед. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от ОДМВР - Шумен.
Общо 17 души са ранени при 12 тежки пътни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.
В София са регистрирани 36 леки пътнотранспортни произшествия.
От началото на месеца при 382 катастрофи в страната са загинали 37 души, а 517 са ранени. От началото на годината при 6161 пътни инцидента живота си са загубили 452 души, а 7672 са ранени.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (406 души) се отчита увеличение с 46 на броя на загиналите участници в движението по пътищата през 2026 г.