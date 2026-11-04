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20-годишната Габриела Минчева, дългогодишна състезателка по художествена гимнастика, е шофьорката, която загина при жестоката катастрофа край софийското село Пролеша на 31 октомври, съобщиха нейни близки в социалната мрежа. 

Войната по пътищата

Младата жена изгуби живота си около 19 часа в събота, когато управляваният от нея автомобил се вряза в паркиран тир на пътя София-Сливница и избухна в пламъци. Габриела загина на място. По първоначална информация водачката е шофирала с много висока скорост, когато е загубила управление, автомобилът й е навлязъл изцяло под полуремаркето на тира и се е запалил. 

"Не мога и не искам да повярвам...Габи... Момичето, с което израснахме заедно. Момичето, с което споделяхме дните си в залата по художествена гимнастика. Габи с голямата усмивка, с която ще я помня. Едно едва 20-годишно момиче, пред което е стоял цял живот, с мечти, надежди и толкова много неизживени моменти.Но освен скръбта остава и един изключително важен въпрос: Какво точно се е случило онази вечер?", написа съотборничката й Анелия Войцехович. 

Тя добавя, че подкрепя бащата на загиналата Габриела - Цветан Минчев, който настоява за пълно и прозрачно разследване на обстоятелствата около инцидента, както и да бъдат изискани и прегледани записите от камерите в района. Във фаталния участък има заведение и къщи. 

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Близките на Габриела Минчева се съмняват, че катастрофата може е станала заради друг шофьор на лек автомобил, който е направил забранен обратен завой и така е принудил младата шофьорка да направи рязка маневра вдясно и да се удари в паркирания тир. 

Тежкотоварният автомобил пък е бил спрян в участък, където няма обособен паркинг, а е автобусна спирка.

"Не мога да кажа дали дъщеря ми се е движела с превишена скорост. Вероятно е било така. Но искам записи от камерите. Има камери в заведението и в къщите, но от полицията не са ги иззели. Говорили са с шофьора, за да премести камиона, но не е успял. Той е голяма фирма и могат да потулят нещата, а аз държа да се разбере истината", коментира пред "Телеграф" почерненият баща.

Разследването на катастрофата продължава.

 

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