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Мотоциклетист е починал след катастрофа тази вечер на кръстовище в Русе, съобщиха от полицията в града.

Войната по пътищата

Сигнал за инцидента е подаден малко преди 18:20 часа. По първоначална информация мотоциклет, управляван от 20-годишен мъж, се движел по ул. "Стефан Стамболов" в посока бул. "Мидия-Енос", когато се блъснал в лек автомобил, шофиран от 44-годишен, който навлязъл в кръстовището.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Мотоциклетистът е транспортиран в Университетската болница "Канев", където по-късно е починал.

Пробата за алкохол и наркотици на 44-годишния шофьор на лекия автомобил са отрицателни. По данни на очевидци мотоциклетът се движел с висока скорост и без включени светлини.

Причините за инцидента се изясняват, допълва БТА.

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От Областната дирекция на МВР в Русе призовават водачите на превозни средства да бъдат внимателни и отговорни на пътя.

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