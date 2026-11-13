Сигнал за инцидента е подаден малко преди 18:20 часа. По първоначална информация мотоциклет, управляван от 20-годишен мъж, се движел по ул. "Стефан Стамболов" в посока бул. "Мидия-Енос", когато се блъснал в лек автомобил, шофиран от 44-годишен, който навлязъл в кръстовището.
Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Мотоциклетистът е транспортиран в Университетската болница "Канев", където по-късно е починал.
Пробата за алкохол и наркотици на 44-годишния шофьор на лекия автомобил са отрицателни. По данни на очевидци мотоциклетът се движел с висока скорост и без включени светлини.