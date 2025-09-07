Част от пострадалите са настанени в болницата в Кочани, а други са изпратени за лечение в Скопие

18 души са пострадали при пожар в предприятие за захарни изделия в град Виница в източната част на Северна Македония, съобщи агенция МИА, цитирана от БТА.

Пожарът е избухнал вчера в 18:40 часа местно време в складове и производствени цехове на завода "Макпрогрес". Унищожил е три цеха и е нанесъл големи материални щети, допълва информационният сайт "360 градуса".

Част от пострадалите са настанени в многопрофилната болница в Кочани, а друга част са изпратени за лечение в Скопие. Всички са в стабилно състояние, каза днес за МИА Оливера Цимбалевик, началник на отделението по анестезиология и реанимация в многопрофилната болница в Кочани.

Тя допълни, че някои от пострадалите след оказана лекарска помощ снощи са напуснали болницата.

Д-р Цимбалевик не можа да уточни колко от пострадалите са пожарникари и колко са служители на "Макпрогрес".

В гасенето на пожара, освен огнеборци от Виница, се включиха техни колеги от противопожарните служби от няколко съседни общини.

Огнената стихия бе овладяна напълно късно снощи.

Потребни сте сите кои можете да помогнете со свои ресурси и сили за големиот пожар кој пред неколку минути изби во близина на фабриката Мак Прогрес во Виница. pic.twitter.com/KSTpwGmec8 — Support Kocani (@SupportKocani) September 6, 2025

Няколко пожарникари, както съобщи директорът на Дирекцията за защита и спасяване (ДЗС) Стоянче Ангелов, са получили изгаряния по стъпалата, след като са се заклещили в смола от разтопена захар в един от цеховете. Когато огнеборците се опитали да извадят краката си, ботушите им се заклещили в разтопената захар и те стъпили върху разтопената смес.

Това е вторият голям пожар в Република Северна Македония за последните 6 месеца след трагедията в Кочани, където на 16 март, в 02,35 часа, избухна голям пожар в дискотека "Пулс" по време на концерт на популярна група след използване на пиротехника. Тогава на място загинаха 59 души, а близо 200 бяха ранени. Общо 68 души бяха изпратени на лечение извън страната, включително и в България.

"Всички пострадали преминаха над 30 големи по обем, сложни, тежки операции и няколкостотин по-леки по обем операции. Стотици хора от България и стотици от Македония дариха кръв. Това даде шанс екипът на Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, оглавена от от проф. Мая Аргирова, да извърши толкова много операции. Българската държава беше сред първите, предложили помощ на пострадалите при инцидента в Кочани.

