18 души са пострадали при пожар в предприятие за захарни изделия в град Виница в източната част на Северна Македония, съобщи агенция МИА, цитирана от БТА.

Балканите

Пожарът е избухнал вчера в 18:40 часа местно време в складове и производствени цехове на завода "Макпрогрес". Унищожил е три цеха и е нанесъл големи материални щети, допълва информационният сайт "360 градуса".

Част от пострадалите са настанени в многопрофилната болница в Кочани, а друга част са изпратени за лечение в Скопие. Всички са в стабилно състояние, каза днес за МИА Оливера Цимбалевик, началник на отделението по анестезиология и реанимация в многопрофилната болница в Кочани.

Тя допълни, че някои от пострадалите след оказана лекарска помощ снощи са напуснали болницата.

Д-р Цимбалевик не можа да уточни колко от пострадалите са пожарникари и колко са служители на "Макпрогрес".

В гасенето на пожара, освен огнеборци от Виница, се включиха техни колеги от противопожарните служби от няколко съседни общини.

Огнената стихия бе овладяна напълно късно снощи.

 

Няколко пожарникари, както съобщи директорът на Дирекцията за защита и спасяване (ДЗС) Стоянче Ангелов, са получили изгаряния по стъпалата, след като са се заклещили в смола от разтопена захар в един от цеховете. Когато огнеборците се опитали да извадят краката си, ботушите им се заклещили в разтопената захар и те стъпили върху разтопената смес.

Това е вторият голям пожар в Република Северна Македония за последните 6 месеца след трагедията в Кочани, където на 16 март, в 02,35 часа, избухна голям пожар в дискотека "Пулс" по време на концерт на популярна група след използване на пиротехника. Тогава на място загинаха 59 души, а близо 200 бяха ранени. Общо 68 души бяха изпратени на лечение извън страната, включително и в България.

От София до Кочани: Трагедиите на Балканите, където никой не спазва правилата
Виж още От София до Кочани: Трагедиите на Балканите, където никой не спазва правилата

"Всички пострадали преминаха над 30 големи по обем, сложни, тежки операции и няколкостотин по-леки по обем операции. Стотици хора от България и стотици от Македония дариха кръв. Това даде шанс екипът на Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, оглавена от от проф. Мая Аргирова, да извърши толкова много операции. Българската държава беше сред първите, предложили помощ на пострадалите при инцидента в Кочани.

ИЗБРАНО
Трагичната история на Чарли Шийн Лайф
Трагичната история на Чарли Шийн
9609
Иван Иванов вдигна купата на US Оpen, но България има двама шампиони в деня на Съединението Корнер
Иван Иванов вдигна купата на US Оpen, но България има двама шампиони в деня на Съединението
21429
България по пътя към еврото: Солун се превърна в сцена за стратегически диалог Бизнес
България по пътя към еврото: Солун се превърна в сцена за стратегически диалог
15748
Разработиха система за измерване на сърдечния ритъм чрез Wi-Fi сигнали IT
Разработиха система за измерване на сърдечния ритъм чрез Wi-Fi сигнали
485
Тъмната страна струва скъпо: Продадоха светлинния меч на Дарт Вейдър за астрономическа сума Impressio
Тъмната страна струва скъпо: Продадоха светлинния меч на Дарт Вейдър за астрономическа сума
4815
Червило върху чаша – споменът за Джаки Кенеди в един легендарен хотел Trip
Червило върху чаша – споменът за Джаки Кенеди в един легендарен хотел
3163
От гирос до сувлаки: Неустоимото дзадзики, превърнало се в емблема на гръцката кухня Вкусотии
От гирос до сувлаки: Неустоимото дзадзики, превърнало се в емблема на гръцката кухня
3105