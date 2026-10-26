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Чуйте статията:
Момче на 14 години се блъсна с автомобила на баща си в ограда на частен имот в заветското село Острово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.
Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112. Момчето взело автомобила "Мерцедес С220" на 54-годишния си баща и катастрофирало на улица "Хемус" в селото.
Пристигналите на място полицаи са установили неправоспособния шофьор и баща му, които направили опит да укрият автомобила.
Съставени са актове по Закона за движението по пътищата за причиненото пътнотранспортно произшествие и за предоставяне на автомобил на неправоспособен.
Регистрационните табели на колата са отнети с принудителна административна мярка, добавя БТА.
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На 75-годишната собственичка на имота е издаден констативен протокол за нанесените щети, допълват от ОДМВР в Разград.
През февруари непълнолетен се блъсна с автомобил в електрически стълб по улица "Дончо Сумпаров" в Разград, баща му бе санкциониран за преотстъпване на колата.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.