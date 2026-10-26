Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Момче на 14 години се блъсна с автомобила на баща си в ограда на частен имот в заветското село Острово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Войната по пътищата

Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112. Момчето взело автомобила "Мерцедес С220" на 54-годишния си баща и катастрофирало на улица "Хемус" в селото.

Пристигналите на място полицаи са установили неправоспособния шофьор и баща му, които направили опит да укрият автомобила.

Съставени са актове по Закона за движението по пътищата за причиненото пътнотранспортно произшествие и за предоставяне на автомобил на неправоспособен.

Регистрационните табели на колата са отнети с принудителна административна мярка, добавя БТА.

На 75-годишната собственичка на имота е издаден констативен протокол за нанесените щети, допълват от ОДМВР в Разград.

15-годишният, загинал при челен удар в Ловешко, се успал за училище и взел колата на баща си
Виж още 15-годишният, загинал при челен удар в Ловешко, се успал за училище и взел колата на баща си

През февруари непълнолетен се блъсна с автомобил в електрически стълб по улица "Дончо Сумпаров" в Разград, баща му бе санкциониран за преотстъпване на колата.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи Лайф
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи
15669
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео) Корнер
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео)
14543
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
3739
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията IT
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията
2354
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин Impressio
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин
3550
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света Trip
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света
3927
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
1712
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
1438
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце Времето
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце
1528