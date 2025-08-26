12-годишно момче пострада тежко след падане от електрическо колело във видинското село Арчар.

Инцидентът е станал в късния следобед в понеделник.

Детето е транспортирано по спешност в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" - Монтана, където бе оперирано. 

Състоянието му е стабилизирано, каза за БТА началникът на отделението по хирургия д-р Красимир Каменов.

Детето е от видинското село Арчар и е прието в монтанската болница около 03:00 часа миналата нощ. То е било в критично състояние с тежък кръвоизлив и разкъсвания по вътрешните органи - черен дроб, десен бъбрек и дебело черво. Детето е оперирано по спешност, един от бъбреците е отстранен. То е стабилизирано и контактно, поясни д-р Каменов.

