12-годишно момче пострада тежко след падане от електрическо колело във видинското село Арчар.
Инцидентът е станал в късния следобед в понеделник.
Детето е транспортирано по спешност в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" - Монтана, където бе оперирано.
Състоянието му е стабилизирано, каза за БТА началникът на отделението по хирургия д-р Красимир Каменов.
Детето е от видинското село Арчар и е прието в монтанската болница около 03:00 часа миналата нощ. То е било в критично състояние с тежък кръвоизлив и разкъсвания по вътрешните органи - черен дроб, десен бъбрек и дебело черво. Детето е оперирано по спешност, един от бъбреците е отстранен. То е стабилизирано и контактно, поясни д-р Каменов.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.