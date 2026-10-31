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10-има българи са пострадали при катастрофа между туристически автобус и тир в Турция, съобщават местни медии. Информацията беше потвърдена за БТА от генералния консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска.

Балканите

Автобус, превозващ пътници от Русе за Истанбул, се блъснал в движещ се пред него тежкотоварен камион край град Одрин.

Десетима български туристи са ранени и са откарани в болница.

Катастрофата е станала около 01:30 ч. на шестия километър от пътя Капъкуле - Одрин. След подаден сигнал на мястото на произшествието са изпратени множество полицейски екипи, жандармерия и медицински екипи, съобщи "Хабер 7".

В автобуса са пътували двама шофьори и 51 туристи с българско гражданство. Засега не са известни причините за инцидента.  

4-ма българи ранени при автобусна катастрофа край Одрин
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Малко по-късно NOVA уточни, че четирима пътници са останали в болница. Състоянието им не е тежко. Останалите са били прегледани и освободени. Двама сами са отказали лечение.

От фирмата превозвач съобщиха за БНР, че са изпратили автобус, който да прибере пътниците.

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