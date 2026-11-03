1390 Снимка: Аделина Томова, Dir.bg

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10-годишно дете е пострадало при пътен инцидент в Горна Оряховица, съобщи БНР. Инцидентът е станал в понеделник вечерта, около 20 часа. Момчето е пресичало на пешеходна пътека, когато е било блъснато от лек автомобил.

То е настанено за лечение в областната болница във Велико Търново със счупен крак.

Зад волана е бил 22-годишен мъж. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.

От началото на годината в областта са станали над 1200 катастрофи с 317 пострадали и 29 загинали. Жертвите са със 17 повече в сравнение със същия период на миналата година, а ранените - със 7 повече, съобщиха от полицията.

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Двама души са загинали, а 39 са пострадали при 30 пътнотранспортни произшествия (ПТП) в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани 30 леки катастрофи, няма пострадали и тежки пътни инциденти.

От началото на месеца произшествията са 40, при които загиналите са трима, а ранените 55. От началото на годината катастрофите са 5813, а загиналите и пострадалите в тях съответно 416 и 7205.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат 41 повече загинали тази година.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.