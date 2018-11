1659

Swiss Education Group обединява четири швейцарски колежа, които се нареждат сред най-добрите международни училища по туризъм и хотелски мениджмънт в Швейцария.

Swiss Hotel Management School (SHMS), Hotel Institute Montreux (HIM), IHTTI School of Hotel Management and Design и Cesar Ritz Colleges предлагат специалности в сферата на хотелиерството, туризма, събитийния мениджмънт и бизнес предприемачество.

Студентите, които желаят да продължат своето образование в някоя от тези сфери, могат да канидатстват до края на месец август за прием във всички бакалавърски програми и за три от магистърските специалности с направления:

Предприемачество в глобалната хотелска и туристическа индустрия;

Хотелиерство и управление на събития;

Хотелски мениджмънт със специализация в луксозния маркетинг и продажби;

Програмите на Швейцарската образователна група осгуряват платени стажове в индустрията и отлични възможности за международна кариера. Випускници на колежите от България показват отлични резултати и се реализират в компании като Radisson, Hilton, Kempinski, Hyatt, Ritz-Carlton, Four Seasons, Wynn Resorts и др.

При успешен прием и след провеждане на интервю, кандидат-студентите могат да спечелят стипендии на стойност до 10 000 швейцарски франка. Обучението в SEG включва ив и две платени работни практики в индустрията - отлична възможност за придобиване на опит и изкарване на допълнителни средства.

Два пъти годишно SEG организира Mеждународен кариерен форум, по време на който студентите се запознават лично с бизнес лидери и известни предприемачи от над 100 водещи международни компании от индустрията. За допълнителна информация вижте тук:

Следващото кратко видео ще ви запознае с Karen Hernandez, която се отказва от кариерата на финансист и избира да изучава магистратура по хотелиерски мениджмънт в SHMS:

