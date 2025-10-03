Има интерес от големи оператори и от големи финансови институции към отдаването на концесия на "Топлофикация - София", смятам, че това е най-правилното решение. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев след днешното извънредно заседание на Столичния общински съвет, на което беше поканен за изслушване директорът на "Топлофикация - София" Петър Петров.

Поводът беше получено писмо в Общинския съвет за предложение от "Булгаргаз" за удължаване на договора за доставка на природен газ за столичната топлофикация.

Над 2 млрд. лева са задълженията на дружеството и те са трупани през годините.

" Моето мнение е, че трябва да има мъдрост и да започне процес за даване на "Топлофикация" на концесия, за да има нормален оператор с опит, който може да привлече чужди инвестиции. Да се преосмислят и дефицитите в регулаторната рамка, защото тя също влияе на резултатите на дружеството. Смятам, че е най-правилно да има концесия. Има интерес от големи оператори и от големи финансови институции, предстои да видим дали ще има политически консенсус. Проблемът не е само софийски. Какви са алтернативите, ако не се даде на концесия? Да продължава да трупа дългове! Нали тези дългове някой ги плаща!", коментира столичният кмет.

Той допълни, че темата за дълговете към държавата също е ключова:"Много бихме искали да се отпише целият дълг, но държавата е категорична - възможно е преструктуриране и частично опрощаване, но не и пълно анулиране. Всичко друго е популизъм."

Кметът постави акцент и върху регулаторната рамка, която според него влияе на финансовите резултати на дружеството и се нуждае от преосмисляне.

Сходна позиция изразиха и общинските съветници от "Синя София". Според Вили Лилков "частни капитали трябва да бъдат включени, за да се гарантира бъдещето на компанията".

От БСП обаче категорично се противопоставиха на идеята за концесия. "Няма да позволим "Топлофикация София" да бъде отдадена на концесия. Дружеството трябва да се модернизира, а не да се предава на частни оператори", заяви лидерът на групата Иван Таков.

 

 

