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Парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, внесен от Министерския съвет на 20 октомври.

Кабинетът "Радев"

Основната промяна засяга териториалното деление, като цялата територия на страната се обособява в един регион от ниво 1, а досегашните 6 района за планиране от ниво 2 се трансформират в 4 нови региона - Столичен, Северен, Източен и Южен.

Столичният регион включва област София (столица); Северният - областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград, Силистра; Източният - областите Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол; Южният - областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Според мотивите към проекта цялостната реформа в регионалното планиране в България е продиктувана от европейската класификация NUTS и натрупания опит от прилагането на интегрираните териториални инвестиции.

Законопроектът беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която обясни, че промените целят адаптиране на системата към новите изисквания и регламенти на Европейския съюз за новите райони, като самият закон задава законовата рамка и основата, предаде БТА.

Графика: МРРБ

Законопроектът отразява съответни промени и в Закона за устройство на територията, за да се синхронизират стратегическите документи по регионално и пространствено развитие и намаляването на регионалните дисбаланси. Георгиева заяви, че проектозаконът е първата стъпка за стартиране на реалната работа по интегрираните териториални стратегии за новите региони.

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Въвежда се специфичен режим за град София поради съвпадането на функциите на община, административна област от ниво 3 и регион за планиране от ниво 2. За Столичния регион не се изработва отделна Интегрирана териториална стратегия за развитие, а нейните функции се поемат пряко от Плана за интегрирано развитие на общината, предвижда проектозаконът.

Планът за интегрирано развитие на Столична община, изпълняващ функциите на интегрирана териториална стратегия, се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след приемането му от Столичния общински съвет и след провеждане на съгласувателните процедури, приложими за интегрираните териториални стратегии, при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, предвиждат още законопроектът.

С друга промяна броят на Регионалните съвети за развитие се намалява от шест на четири. Членове на регионалния съвет за развитие на Столичния регион за планиране от ниво 2 са: областният управител на област София (столица), кметът на Столична община, председателят на Общинския съвет на Столична община, кметовете на районите на територията на Столична община, се предлага в законопроекта.

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