Премиерът Желязков: Проучваме възможността за разполагане на малки модулни реактори

502 Източник: Министерски съвет България

Българското правителство проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори. Това стана ясно след срещата на министър-председателя Росен Желязков с главния корпоративен директор Роджър Мартела на General Electric Vernova. Разговорът се проведе в Ню Йорк и в него участваха още министърът на енергетиката Жечо Станков, Калин Пешов, председател на УС "Главболгарстрой Холдинг" АД, Андон Ичев, изпълнителен директор и член на УС "Блу Бърд Енерджи" АД , изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов, изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" ЕАД Петьо Иванов и народни представители. По време на срещата премиерът Желязков припомни, че първата стъпка в тази посока беше Меморандумът за разбирателство (MoU), подписан на 22 август 2024 г. между Българския енергиен холдинг и GE-Hitachi Nuclear Energy International LLC, който проучва потенциалното развитие на проект за реакторна централа BWRX-300 в България.

Бъдещото разполагане на малки модулни реактора (SMR) в България ще бъде в допълнение към текущия проект за изграждане на два блока Westinghouse AP1000 на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и ще подкрепи допълнително лидерството на България сред ядрените държави от Югоизточна Европа. Правителство отчита ролята на малките модулни реактори (SMR) като нововъзникваща технология, която може да осигури дългосрочна стабилност, предвидимост, достъпност и нискоемисионно производство на електроенергия от базова мощност.

В хода на разговора министър-председателят Желязков изтъкна значителния опит на страната ни в експлоатацията на съществуващата си ядрена централа, както и регулаторен опит, обучена работна сила и образователни програми.

По време на срещата са обсъдени и други проекти за сътрудничество с General Electric като нови ПАВЕЦ и паро-газови електроцентрали. Бъдеща такава централа би била ключова перспектива, която ще запази ролята на комплекса като енергиен център в страната и региона.

