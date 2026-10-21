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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Инфлуенца А (грип) в животновъден обект в село Еленино, община Стара Загора, област Стара Загора. В обекта се отглеждат около 25 000 кокошки носачки, съобщиха от БАБХ.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Дамян Миков съобщи за БТА, че резултатите са излезли в петък и незабавно са предприети действия по умъртвяване на животните в обекта.

"По процедура всички засегнати животни се унищожават. Следва почистване, дезинфекция и минимална почивка от 21 дни, след това отново има почистване на обекта", обясни д-р Миков.

Той допълни, че има направени защитна и надзорна зона, съответно 3 и 10-киломентрови, в които се прави обследване на всички птицевъдни обекти, съгласно това се забраняват изложби на птици, движение на птици.

"Всички птици, които се отглеждат в т.нар. "задни дворове", се прибират и не се допуска излизане извън къщите", каза още експертът.

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Определена е 3-километрова защитна зона около засегнатия обект, в която попадат селата Еленино и Християново от община Стара Загора, област Стара Загора.

Определена е 10-километрова надзорна зона, в която влизат следните населени места от област Стара Загора - град Стара Загора и селата Могила, Малко Кадиево, Маджерито, Загоре, Памукчии, Бъдеще, Петрово, Калояновец, Арнаутито, Ракитница, Кирилово, Богомилово, Лясково и Малка Верея от община Стара Загора, област Стара Загора; и село Коларово от община Раднево, област Стара Загора.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Предвидени са почистване и дезинфекция на засегнатия обект, оборудването и транспортните средства.

Забранява се организирането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна. В определените зони се забранява разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. Птиците следва да се отглеждат в затворени помещения. Извършват се преброяване и клинични прегледи, засилен контрол на птицевъдните обекти и проверки за спазване на мерките за биосигурност. При съмнение за заболяването се вземат проби за лабораторно изследване. Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици се извършват при спазване на въведените ограничителни мерки.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в определените зони.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.

Преди четири години в същата ферма също бе открит птичи грип. По това време в индустриалния обект се отглеждаха 12 000 кокошки носачки.

По-рано този месец БАБХ констатира огнище на Инфлуенца А (грип) в животновъден обект в село Трилистник, община Раковски, област Пловдив, в който се отглеждат около 32 920 кокошки носачки.

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