Парламентът ратифицира и споразумение между министерствата на отбраната на Германия и на България за съвместната покупка на допълнителни пет зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM

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Народното събрание одобри със 158 гласа "за", без "против" и 19 "въздържал се" проект за придобиване на 57 нови 155-мм самоходни гаубици.

Подкрепиха го 124-ма депутати от "Прогресивна България", трима от ГЕРБ-СДС, 12 от ДПС, 10 от ПП и 9 от "Възраждане". "Въздържал се" гласуваха 19 от ГЕРБ-СДС.

Точката беше вкарана от управляващите като извънредна първа в днешния дневен ред, след като проектът беше внесен в парламента от Министерския съвет в понеделник.

Придобиването на гаубиците е по линия на европейския инструмент за дългосрочни нисколихвени заеми за проекти в отбраната SAFE. Общата стойност е до 686 027 872 евро, от които 649 116 247 евро по поръчките за придобиване и съпътстващите договори и 36 911 625 евро непредвидени разходи.

Целта е повишаване на способностите на сухопътните формирования за водене на контрабатарейна борба, непосредствена огнева поддръжка на маневрените формирования и поразяване на резервите на противостоящите сили. Планира се доставката на техниката и въоръжението да се извърши в срок до 31 декември 2030 г., след подписване на поръчките за придобиване по съпътстващите договори между Министерството на отбраната и компании производители Тhales и KNDS.

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В рамките на дебата Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС призова, когато се разглеждат подобни проекти, те да бъдат разпределени и в бюджетна комисия. От юли до днес в двата внесени проекта има разлика от 35 млн. евро увеличение и ако има някаква причина за увеличението е хубаво тя да се посочи, посочи той, цитиран от БТА. Ще се въздържим, защото нямаме информация кое колко струва, заяви Гаджев.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че увеличението от 35 млн. евро са непредвидени разходи към договора и не означава, че тези средства ще бъдат похарчени. Няма разписани подробности какво, как и защо се придобива, защото това е проект за инвестиционен разход, а не конкретен договор, допълни Стоянов. Още сме в процес на преговори, но няма да допуснем цените да надхвърлят записаното като инвестиционен разход. Преди да подпишем всеки съпътстващ договор, ние го изпращаме на ЕК предварително за преглед и чак тогава вземаме отношение, каза министърът.

Подкрепяме модернизацията на българската армия, обаче има усещания, че има едни фирми, които са застанали зад сделка като тази, нещата изглеждат привидно добре и след това по-високата цена се обяснява по друг начин, каза Ивайло Мирчев от "Демократична България".

Снимка: БТА

Виждаме, че в последните години няколко европейски държави са придобивали гаубици, но цените са доста по-ниски. Когато цената постоянно се повишава, трябва да има обяснение защо, отбеляза Мирчев.

Министър Стоянов заяви, че към момента няма произвеждано изделие 155-мм боеприпас от българската отбранителна индустрия.

Снимка: БТА

На сайта на вазовските машиностроителни заводи има снаряди 155 мм, така че може би българската индустрия произвежда такъв тип калибри, репликира Александър Иванов от ГЕРБ - СДС.

Парламентът ратифицира на две четения в едно заседание и Програмно споразумение между министерствата на отбраната на Германия и на България за съвместната покупка на IRIS-T SLM системи съгласно Меморандума за разбирателство относно съвместното закупуване на наземни системи за противовъздушна отбрана в рамките на инициативата "Щит на европейското небе".

"За" гласуваха 179 народни представители, нямаше "против". 10 депутати от "Възраждане" гласуваха "въздържал се".

Ратификацията на Програмното споразумение е във връзка с последващо сключване на договор за доставка с цел реализация на втория етап от проект "Придобиване на зенитно-ракетни комплекси", а именно съвместното придобиване на допълнителни пет зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM по линия на инструмента SAFE, посочва вносителят - Министерският съвет. Чрез програмното споразумение и допълнение към договора за доставка с Diehl Defence ще се реализира проектът за придобиване на системи за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM за повишаване на способностите на Военновъздушните сили в съответствие с изискванията на средата на сигурност.

В споразумението се съдържат финансови задължения за Република България, поради което същото следва да бъде ратифицирано със закон, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, обясняват от МС.

Предвид естеството на споразумението, доколкото страните приемат съдържанието му за чувствителна информация, се налага предприемане на мерки за ограничаване на нейното разпространение и в тази връзка се предвижда същото да не се обнародва в "Държавен вестник".

Снимка: БТА

Костадин Костадинов от "Възраждане" изтъкна, че България има свои мощности, за да може да осигури поне частична автономност на отбранителните си способности. Ние сме за засилване на отбранителните способности, но смятаме, че тези зенитни системи са компромисно решение, уточни той. По думите му с тези ракети, вместо да засилим отбранителните си способности, ще ги спънем, защото ще ни лиши от възможността по-нататък да закупим по-сериозен комплекс, например С-300, какъвто Турция, която е наш съюзник в НАТО, продава. Задължително е да укрепим българската сигурност, но не и с цената на компромиси, защото те после се изплащат изключително тежко, подчерта лидерът на "Възраждане".

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