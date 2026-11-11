Целта за увеличаване на дела на електроенергията в световното потребление на енергия на 35% до 2035 г. виси на косъм, пише "Политико"

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С пристигането на световни лидери на конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия, съдбата на водещото обещание на срещата на върха виси на косъм, пише "Политико".

Във вторник турските домакини проведоха министерска среща, целяща да "демонстрира ранна подкрепа" за предложената от тях цел за увеличаване на дела на електроенергията в световното потребление на енергия на 35% до 2035 г., идея, наречена "35x35".

Само малък брой правителства обаче досега подкрепиха изрично целта. Много големи икономики и големи емитенти запазиха мълчание. Дипломат от развита страна е заявил пред брюкселското издание, че засега само дузина държави са готови да подпишат обещанието. В коридорите, а понякога и в залите за пресконференции, преговарящите изразиха опасения относно съответствието на обещанието с усилията за намаляване на емисиите, финансовата помощ, необходима за постигането на целта и дали изобщо е необходима чисто нова цел.

Изричните одобрения бяха ограничени до шепа развити страни, островни държави и правителства, участващи в домакинството на настоящи или предстоящи срещи на върха за климата. Производителите на изкопаеми горива като Саудитска Арабия и големите замърсители като Китай и Индия запазиха мълчание.

Германия, Норвегия и Етиопия - която е домакин на срещата на върха COP32 догодина - бяха сред страните, които публично подкрепиха обещанието на министерската среща. Европейският съюз, въпреки че все още има няколко бюрократични задачи за изпълнение, е готов да се присъедини към целта.

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Други предложиха мека подкрепа за електрификацията като тема или ясно заявиха, че подкрепата им е условна.

"Обединеното кралство силно подкрепя чистата електрификация. Горещо приветстваме фокуса на председателството на COP - заяви министърът по въпросите на климата на Великобритания Кейти Уайт на министерската среща - Постигането на амбицията, от която се нуждаем, ще изисква електрификацията да върви ръка за ръка с растежа на чистата енергия."

Пакистанският министър по изменението на климата Мусадик Масуд Малик заяви, че страната му "приветства" целта, но подчерта, че тя не бива да обвързва правителствата. "Оценяваме, че не създава обвързващи национални цели или допълнителни задължения за докладване - каза той - Успехът му зависи от практически подходи, които зачитат различните национални обстоятелства, нуждите от развитие и капацитета."

Бразилия, която беше домакин на миналогодишната конференция за климата, предложи само хладна подкрепа. "Бразилия напълно подкрепя предложението за електрификация", заяви министърът на околната среда и изменението на климата Жоао Пауло Рибейро Капобианко на пресконференция във вторник. След това той подчерта използването на биогорива в Бразилия, заявявайки, че комбинацията от биогорива и електрификация е най-добрият начин страната да постигне обещанието си.

Говорители на турското председателство на срещата на върха не отговориха на въпроси. Австралийските съ-домакини на COP31, които водят официалните преговори на конференцията, заявиха, че в момента проучват как да включат темата за електрификацията в окончателния текст на решението.

Международната агенция по енергетика, която беше съорганизатор на министерската среща във вторник, призова страните да подкрепят обещанието. "Ако бъде подписано от много, много държави, това ще даде на пазарите и инвеститорите недвусмислен символ, че електричеството е бъдещето - каза директорът на МАЕ Фатих Бирол - Това е причината това да бъде не само още едно обещание, още една цел - това е повратна точка в електроенергийния сектор."

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