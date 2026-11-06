Според финансиста, ако столичното парно спре, 400 хиляди апартамента най-вероятно ще се насочат към климатици, но тогава електропреносната мрежа няма да издържи

209 Снимка: БНР

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За 16 години дълговете на "Топлофикация-София" от 100 млн. лв. стигнаха 1,2 млрд. евро, заяви пред БНР Георги Кадиев, финансист, бивш зам.-министър на финансите и бивш председател на Съвета на директорите на "Топлофикация - София".

В сряда кметът на София Васил Терзиев призова Столичния общински съвет (СОС) да поеме отговорност за бъдещето на столичното парно. Но според Кадиев Васил Терзиев просто иска да прехвърли отговорността на някой друг - СОС няма никаква компетентност в тази посока.

"Имам чувството, че нарочно искат да фалират "Топлофикация-София", за да може да я купи някой. Защото мерките, които се предприемат, са абсолютно никакви. Свободно падане - аз ще ви дам един пример, за да разберат слушателите - аз бях председател на Съвета на директорите през 2009 година. Тогава задълженията на "Топлофикация" бяха 100 милиона лева. Сега са 1,2 милиарда евро. За 16 години от 100 милиона лева, т.е. 50 милиона евро, стигнаха 1,2 милиарда и ще растат всяка година в геометрична прогресия. Просто самото ценообразуване е напълно сбъркано, защото "Топлофикация" купува газ от "Булгаргаз" на месечна база, а в същото време продава парно на фиксирана цена за една година", каза Георги Кадиев.

Според него за цялото дружество трудно ще бъде намерен купувач, защото се изисква покриването на огромни задължения и огромни инвестиции в мрежата. Може да има за отделни "парчета" от него, като ТЕЦ-а в столичния квартал "Хаджи Димитър".

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"Основният интерес в "Топлофикация" е когенерацията - производството на електрическа енергия. Така че някакъв интерес ще има, но не мисля, че ще е от стратегически инвеститор, който би купил всичко. Което означава, че перспективата пред дружеството и пред софиянци е по-скоро след няколко години по-скоро да нямат парно, или да се продължава по същия начин - дружеството да получава фактури от Булгаргаз, да не ги плаща и дългът да расте, и в крайна сметка да се покрива от държавния бюджет", коментира Кадиев. Но обърна внимание, че в този случаи "всички хора в България чрез данъците си издържат парното на софиянци".

По думите му каквото и да се направи с преструктуриране на дружеството, нищо няма да се постигне.

"Поради следното нещо - 70% от разходите на "Топлофикация - София" са за газ. Останалите 30% са инвестиции, заплати, осигуровки и т.н. Колкото и да преструктурирате тези 30%, големият процент, 70-е процента, няма да се мръдне. Единственото решение, временно поне някакво, което Топлофикация може да направи, е да търси някакъв начин да намери по-евтин газ. Едната възможност е да се гори боклук, което по едно време искаха да правят в ТЕЦ - София, но се отказаха от това по екологични причини. Това можеше да свали цената някъде с около 10%"., каза още Кадиев.

По думите му второто решение са преговори с Русия за получаване на руски газ - "Качват се на самолета и отиват в Москва да преговарят за руски газ". Кадиев посочи, че трябва да се преговаря с ЕК за изключение специално за "Топлофикация - София", която е най-големия потребител на газ в страната. Една трета от газа в България се потребява от "Топлофикация - София", каза той. И обърна внимание, че, ако столичното парно спре, 400 хиляди апартамента ще започнат да търсят алтернатива, най-вероятно ще се насочат към климатици, но тогава електропреносната мрежа няма да издържи.

Според него след увеличаването на цената на газа, "Топлофикация" ще получава по-високи фактури, но ще продължава да не ги плаща. А "Булгаргаз" ще получава средства от БЕХ, за да покрие тази дупка от приходи, БЕХ получава тези пари от бюджета.

"Има и друг вариант, и той е БЕХ да тегли заеми, които да са гарантирани от държавата. И с тези заеми да покрива дупката от "Булгаргаз", т.е. пряко да не се отрази в бюджета сега, но все някога ще избие", каза финансистът.

Кадиев коментира, че проблемът го има всяка година от 2009 година, но нито един кмет на София не е направил "нещо смислено", а именно да търси начин да намали цената на газа за "Топлофикация".

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