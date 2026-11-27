Тази вечер пред френското посолство у нас се организира протест на сините фенове

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Френската посланичка в България Мари Дюмулен категорично осъди нападенията срещу привърженици на "Левски" по време на двубоя с "Олимпик Марсилия" от Лига Европа. На брифинг в София дипломатът изрази пълна солидарност с пострадалите българи и подчерта, че френските власти вече разследват случая.

"На първо място бих искала да осъдя с най-голяма строгост насилието, което беше проявено по време на мача на Лига Европа, срещу феновете на "Левски - София", заяви Дюмулен.

Тя обясни, че е решила да направи публично изявление заради сериозността на инцидентите в Марсилия и разбираемата обществена реакция, която те предизвикаха в България.

Дюмулен призна, че агресията на стадиона е започнала от страна на френските запалянковци.

"Очевидно насилието започна от френска страна", заяви посланичката в отговор на въпрос на БТА.

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По думите ѝ полицията е била повикана в съответствие със стандартната процедура. Намесата на органите на реда е предотвратила последващи инциденти и е позволила футболната среща да продължи.

Дюмулен припомни, че още снощи френските власти са осъдили нападенията срещу българските привърженици. Френският президент Еманюел Макрон е разговарял с българския премиер Румен Радев и го е уверил, че проявите на насилие срещу българските запалянковци няма да останат ненаказани.

Министърът на вътрешните работи на Франция също е осъдил агресията и е настоял обстоятелствата около инцидентите да бъдат изяснени възможно най-бързо.

Посланичката подчерта, че френските власти вече разследват случилото се в Марсилия.

"Насилието и омразата - независимо от тяхното естество, нямат място на нашите стадиони", категорична бе Дюмулен.

Френската посланичка постави акцент и върху приятелските отношения между България и Франция, като изрази увереност, че двете държави ще преодолеят последиците от инцидентите чрез сътрудничество.

"Франция и България са народи приятели. Освен това те са и солидни партньори", заяви тя.

Междувременно Европейската футболна централа (УЕФА) обяви, че ще започне дисциплинарна процедура срещу "Олимпик Марсилия" заради инцидентите по време на срещата с българския отбор.

Тази вечер пред френското посолство у нас се организира протест. В района полицейското присъствие е засилено, на място има пожарни коли, патрули на жандармерията и патрули на "Спешна помощ". Очаква се демонстрацията на сините фенове да започне към 20:00 ч., предаде NOVA

При нападенията на стадион "Велодром" в Марсилия в четвъртък вечерта пострадаха 11 български граждани. Случилото се предизвика остри реакции от президента, премиера, председателя на Народното събрание и представители на парламентарните политически сили политически сили.

По-рано премиерът Румен Радев съобщи, че е провел разговор с френския президент Еманюел Макрон. Министър-председателят благодари за личната ангажираност на Макрон със случая, за оказаната медицинска помощ на пострадалите и за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани. Позицията на Радев предизвика критики от представители на опозицията заради отправените благодарности към френската страна.

Българското Министерство на външните работи изпрати дипломатическа нота до Франция с настояване за изясняване на обстоятелствата около нападенията и търсене на отговорност от извършителите.

Народното събрание също прие декларация, с която осъди насилието срещу българските футболни привърженици и поиска санкции от УЕФА и Франция.

Президентът Илияна Йотова определи кадрите от стадиона като потресаващи и призова френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите. Държавният глава настоя и УЕФА да провери организацията на сигурността на стадиона.

"Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност", заяви Йотова. Тя изрази готовност за оказване на необходимото съдействие на българските граждани и пожела бързо възстановяване на пострадалите.

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