Мярката е временна и е необходима за защита на европейското производство

1981 Снимка: Дир.БГ/Архив

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Европейската комисия въвежда временни защитни мерки с квоти за внос на определени хибридни превозни средства. Тези ограничения са необходими за защита на европейското производство от рязкото нарастване на вноса на такива превозни средства напоследък, се посочва в съобщението на комисията.

Мерките влизат в сила от 1 декември и са свързани с разследване, според което вносът на хибридни превозни средства в ЕС се е увеличил значително в последните три години. Макар че защитните мерки изпълняват договореността, постигната на среща между ЕС и Китай за търговията и инвестициите на 9 октомври 2026 г. за умерено ограничаване на износа на хибриди от Китай към ЕС, те ще се прилагат за целия внос на хибридни превозни средства, независимо от техния произход, уточнява комисията.

Въвежда се количествено ограничение за внос за всяка изнасяща държава, като се определя максимален брой хибридни превозни средства, които може да бъдат внесени в ЕС, докато са в сила временните защитни мерки. Вносът извън тези квоти не се разрешава, пише в съобщението.

Резкият ръст във вноса на хибридни леки автомобили в ЕС се дължи на нарастващия свръхкапацитет в световното производство. Причина за това е и засиленото използване на търговски ограничителни мерки на други големи пазари. Разследването показа, че производителите на хибридни леки автомобили в ЕС губят пазарен дял и това създава заплаха за дългосрочната жизнеспособност на техния бизнес с хибридни превозни средства, отбелязва комисията. Установено бе, че съществува непосредствена заплаха от сериозна вреда за промишлеността на ЕС и това налага въвеждането на защитни мерки, се допълва в текста.

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Квотите за внос се разпределят по два начина - за конкретни държави със съществен интерес от доставката на хибридни леки автомобили за пазара на ЕС, както и за всички останали страни на произход. Специфичните за държавата квоти са определени според количествата на вноса, отчетен от съответната държава през 2025 г., увеличен с около 15 на сто. Държавите, чийто дял във вноса в ЕС през 2025 г. надхвърля два процента, получават квота. За всички останали страни на произход е предвидена "остатъчна квота".

ЕК пояснява, че е предприела разследването на 30 октомври след договореност, постигната на среща с Китай за търговията и инвестициите. Проверени са били два типа превозни средства - пълни хибридни електрически превозни средства (HEV) и зареждащи се от външен източник хибриди (PHEV).

Двата вида превозни средства разполагат с двигател с вътрешно горене с електрически мотор, захранван с ток от батерия. Основната разлика е, че при PHEV батерията може да се зарежда от електрическата мрежа, докато при HEV електроенергията се произвежда от самото превозно средство при използване на спирачен режим и от работата на двигателя с вътрешно горене, уточнява ЕК.

Временната защитна мярка ще бъде в сила за срок до 200 дни. Трайни мерки може да бъдат наложени девет месеца след началото на на разследването и този срок може да бъде удължен с най-много два месеца, се посочва в съобщението.

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