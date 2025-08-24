Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен защити търговския компромис, постигнат между Европейския съюз и президента на САЩ Доналд Тръмп, информира ДПА.

Споразумението представлява "съзнателен избор: стабилност и предвидимост вместо ескалация и конфронтация", пише Фон дер Лайен в статия за германския всекидневник "Франкфуртер алгемайне цайтунг", която ще бъде публикувана в утрешния брой.

Тръмп и Фон дер Лайен обявиха споразумение за 15% мита върху стоките от ЕС
"Представете си за момент, ако двете най-големи икономики в демократичния свят не бяха постигнали съгласие и бяха започнали търговска война. Това щеше да бъде приветствано единствено в Москва и Пекин", заявява фон дер Лайен.

За договорените мита от 15 процента за европейския внос в САЩ Фон дер Лайен отбелязва, че е постигнато добро, макар и не идеално споразумение.

реципрочни мита от наша страна бихме рискували да предизвикаме скъпа търговска война с негативни последици за нашите служители, потребители и индустрия", добавя тя.

Преговорната тактика на ЕК стана обект на критики, тъй като Брюксел предоставя на САЩ по-благоприятни условия от наложените за компаниите от ЕС. ЕС прие сделката пред заплахата на САЩ да наложат мита от 30 процента от 1 август и опасения, че американският президент Доналд Тръмп може да отправи и нови заплахи, посочва БТА.

Споразумението, договорено между Фон дер Лайен и Тръмп, предвижда 15 процента американско мито за повечето продукти от ЕС.

Европейският автомобилент сектор също може да се възползва от 15-процентната ставка вместо действащите 27,5 процента, макар че преди Тръмп да встъпи в длъжност през януари, ставката беше 2,5 процента.

Митата за внос в ЕС на американските промишлени продукти ще бъдат напълно премахнати, както и бариерите пред вноса на определени хранителни стоки. ЕС допълнително се ангажира да внася енергийни продукти от САЩ на стойност 750 млрд. до края на мандата на Тръмп през януари 2029 г., както и да инвестира още 600 млрд. долара през следващите години

В статията Фон дер Лайен заявява, че ЕС ще диверсифицира своите търговски отношения.

"Поради тази причина неотдавна сключихме търговски споразумения с Мексико и Меркосур и задълбочихме отношенията си със Швейцария и Обединеното кралство. И поради тази причина приключихме преговорите си с Индонезия и се стремим да постигнем споразумение с Индия до края на годината", пише тя.

