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Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова световните лидери да преминат от обещания към реални действия в борбата с климатичните промени. При откриването на конференцията на ООН COP31 в Анталия той изрази надежда форумът да се превърне в "COP на прилагането" и да даде пример за следващите международни срещи по темата, предаде БТА.

Green Transition

Турция е домакин на климатичната конференция за първи път. Форумът се провежда от 9 до 20 ноември и събира представители на държави и международни организации за обсъждане на мерките срещу глобалното затопляне.

Ердоган отбеляза, че през 31-те години от първата конференция на ООН за климата в Берлин е постигнат значителен напредък в договарянето на международни цели и решения. Според него обаче реалното им изпълнение изостава, а забавянето на мерките за постигане на целите от Парижкото споразумение увеличава рисковете за планетата.

"Пред нас има два избора - или ще се оплакваме, докато наблюдаваме трудностите, или ще прегърнем надеждата и ще преминем към действие", заяви турският президент. Той подчерта, че страната му е поела домакинството с амбицията конференцията да постави акцент върху практическото изпълнение на климатичните ангажименти.

Турция е определила 10 приоритетни направления за COP31. Сред тях са преминаването към чиста енергия и електрификация, ограничаването на отпадъците, продоволствената сигурност, изграждането на устойчиви градове, развитието на зелена индустрия, образованието и младежките инициативи, опазването на моретата и океаните и укрепването на здравните системи. Специално внимание е отделено и на международното сътрудничество и координацията между глобалните екологични споразумения на ООН.

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Сред целите на Турция до 2035 г. е делът на електрификацията в световен мащаб да достигне 35%. Страната си поставя и задача да намали наполовина отпадъците и емисиите на метан. В строителството и градската среда се предвижда потреблението на енергия да бъде съкратено с 25%, а в индустрията използването на рециклирани материали да нарасне с 15%.

По-дългосрочната амбиция на Анкара е до 2053 г. отпадъците в страната да бъдат сведени до нула. Инициативата е под патронажа на съпругата на президента Емине Ердоган.

Турският държавен глава отчете напредък по програмата, като посочи, че делът на рециклираните отпадъци е нараснал от 13% през 2017 г., когато е започнала инициативата, до 40% в края на 2025 г. По думите му в икономиката са върнати повторно 90 млн. тона отпадъци.

Ердоган припомни и приемането през миналата година на първия турски закон за борба с климатичните промени, който урежда мерки, свързани с въглеродните емисии. Той открои също Националния ден за залесяване, отбелязван на 11 ноември, и инвестициите в транспорт с електрическо задвижване.

В речта си турският президент постави акцент и върху необходимостта от по-голяма финансова и технологична подкрепа за развиващите се държави. Според него достъпът до средства и съвременни технологии трябва да бъде улеснен, особено за страните с по-слаби икономики. "Държавите, които най-малко въздействат на климатичните промени, в много от случаите плащат най-тежката цена", посочи Ердоган.

Турският президент засегна и ситуацията в Газа, като я определи не само като хуманитарна трагедия, но и като екологична катастрофа. Той обърна внимание на тежките условия, при които живеят стотици хора, принудени да се подслоняват в палатки сред кал и замърсяване.

Ердоган посочи, че проливните дъждове и наводненията допълнително влошават обстановката, като част от палатковите лагери са останали под вода. С този пример той постави въпроса за последиците от конфликтите върху околната среда и уязвимостта на населението при екстремни климатични явления.

 

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