Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Операторът на летище "Васил Левски" - София, "СОФ Кънект" започна предварителните строителни дейности за изграждането на Терминал 3. Инвестицията надхвърля 7 млн. евро и включва нов транспортен център, обновяване на площада пред терминала и преместване на подземна инфраструктура.

Всички снимки вижте ТУК >>>

Началото беше дадено на официална церемония с участието на главния изпълнителен директор на "СОФ Кънект" Хесус Кабайеро, главния изпълнителен директор и заместник-председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг" Емил Ангелов и кмета на София Васил Терзиев. Сред гостите бяха и Тервел и Малена Замфирови, лица на проекта за Терминал 3.

Снимка: БТА

Новият транспортен център ще разполага с 14 места за автобуси. Предвидено е и преустройство на зоната пред Терминал 2, включително изграждане на рампа за хора с увреждания и преместване на таксиметровата стоянка непосредствено пред сградата. Целта е да се улесни достъпът до летището и да се подобри организацията на автомобилното движение по време на строителството на новия терминал.

Над 40 фирми искат да строят Терминал 3 на летище "Васил Левски" в София
Виж още Над 40 фирми искат да строят Терминал 3 на летище "Васил Левски" в София

В края на октомври ще започне и преместването на подземните мрежи, които обслужват Терминал 2 и кулата на Ръководството на въздушното движение. Ще бъдат изградени и нови съоръжения за електрозахранване, топлоподаване, водоснабдяване, канализация, телекомуникации и пожарогасене. Инфраструктурата ще обслужва както съществуващия терминал, така и бъдещия Терминал 3.

Работата по транспортния център и пространството пред Терминал 2 трябва да приключи до края на март 2027 г. Същият срок е заложен и за завършването на новите подземни мрежи.

По думите на Хесус Кабайеро новият терминал ще увеличи капацитета на летище София и ще подпомогне развитието на българската авиационна индустрия. Той определи проекта като стратегически за страната, тъй като се очаква да повиши конкурентоспособността и привлекателността на столицата, да създаде условия за нови въздушни маршрути и да привлече допълнителни авиокомпании и пътници.

Главният изпълнителен директор на "СОФ Кънект" Хесус Кабайеро
Главният изпълнителен директор на "СОФ Кънект" Хесус Кабайеро Снимка: БТА

Кабайеро благодари на институциите, Столичната община и партньорите по проекта за сътрудничеството. Той подчерта, че изпълнението изисква координация между множество администрации и заинтересовани страни.

Вижте как ще изглежда бъдещият Терминал 3 на летище "Васил Левски" в София
Виж още Вижте как ще изглежда бъдещият Терминал 3 на летище "Васил Левски" в София

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че Терминал 3 е нещо повече от разширение на летището. По думите му проектът е символ на възможността българите, които са напуснали страната, да се завърнат, а чуждестранните посетители да открият красотата и възможностите на София и България. Терзиев благодари на "СОФ Кънект" за партньорството и изрази надежда то да продължи.

Кметът на София Васил Терзиев
Кметът на София Васил Терзиев Снимка: БТА

За "Главболгарстрой" началото на дейностите е поредна важна стъпка в сътрудничеството със "СОФ Кънект", което продължава от няколко години, посочи Емил Ангелов. Според него успешната работа по съвместните проекти изгражда доверие между възложителя и изпълнителя и подпомага дългосрочната трансформация на летището. Ангелов изрази готовност партньорството да продължи, като открои общата визия за качество, устойчивост и развитие.

Изграждането на Терминал 3 е част от дългосрочната инвестиционна програма на "СОФ Кънект" за развитие на летище "Васил Левски" - София и е ангажимент на компанията по концесионния договор, отбелязва БТА.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4423
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10123
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12150
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1501
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2369
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5491
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2300
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3837
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1504
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432