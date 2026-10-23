Започва изграждането на транспортен център с 14 автобусни места и реконструкция на пространството пред Терминал 2

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Операторът на летище "Васил Левски" - София, "СОФ Кънект" започна предварителните строителни дейности за изграждането на Терминал 3. Инвестицията надхвърля 7 млн. евро и включва нов транспортен център, обновяване на площада пред терминала и преместване на подземна инфраструктура.

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Началото беше дадено на официална церемония с участието на главния изпълнителен директор на "СОФ Кънект" Хесус Кабайеро, главния изпълнителен директор и заместник-председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг" Емил Ангелов и кмета на София Васил Терзиев. Сред гостите бяха и Тервел и Малена Замфирови, лица на проекта за Терминал 3.

Снимка: БТА

Новият транспортен център ще разполага с 14 места за автобуси. Предвидено е и преустройство на зоната пред Терминал 2, включително изграждане на рампа за хора с увреждания и преместване на таксиметровата стоянка непосредствено пред сградата. Целта е да се улесни достъпът до летището и да се подобри организацията на автомобилното движение по време на строителството на новия терминал.

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В края на октомври ще започне и преместването на подземните мрежи, които обслужват Терминал 2 и кулата на Ръководството на въздушното движение. Ще бъдат изградени и нови съоръжения за електрозахранване, топлоподаване, водоснабдяване, канализация, телекомуникации и пожарогасене. Инфраструктурата ще обслужва както съществуващия терминал, така и бъдещия Терминал 3.

Работата по транспортния център и пространството пред Терминал 2 трябва да приключи до края на март 2027 г. Същият срок е заложен и за завършването на новите подземни мрежи.

По думите на Хесус Кабайеро новият терминал ще увеличи капацитета на летище София и ще подпомогне развитието на българската авиационна индустрия. Той определи проекта като стратегически за страната, тъй като се очаква да повиши конкурентоспособността и привлекателността на столицата, да създаде условия за нови въздушни маршрути и да привлече допълнителни авиокомпании и пътници.

Главният изпълнителен директор на "СОФ Кънект" Хесус Кабайеро Снимка: БТА

Кабайеро благодари на институциите, Столичната община и партньорите по проекта за сътрудничеството. Той подчерта, че изпълнението изисква координация между множество администрации и заинтересовани страни.

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че Терминал 3 е нещо повече от разширение на летището. По думите му проектът е символ на възможността българите, които са напуснали страната, да се завърнат, а чуждестранните посетители да открият красотата и възможностите на София и България. Терзиев благодари на "СОФ Кънект" за партньорството и изрази надежда то да продължи.

Кметът на София Васил Терзиев Снимка: БТА

За "Главболгарстрой" началото на дейностите е поредна важна стъпка в сътрудничеството със "СОФ Кънект", което продължава от няколко години, посочи Емил Ангелов. Според него успешната работа по съвместните проекти изгражда доверие между възложителя и изпълнителя и подпомага дългосрочната трансформация на летището. Ангелов изрази готовност партньорството да продължи, като открои общата визия за качество, устойчивост и развитие.

Изграждането на Терминал 3 е част от дългосрочната инвестиционна програма на "СОФ Кънект" за развитие на летище "Васил Левски" - София и е ангажимент на компанията по концесионния договор, отбелязва БТА.

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