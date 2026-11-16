По неофициална информация 26-годишният водач е задържан, а тестовете му за алкохол и наркотици са положителни. МВР все още не е потвърдило данните

13055 Снимка: БТА

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Служител на "Гранична полиция" е прегазил 18-годишно момиче в непосредствена близост до ресторант в Драгоман. Инцидентът е станал на 15 ноември около 5:10 часа сутринта. По информация на очевидец момичето е било блъснато на пътното платно от автомобил, движещ се с приблизително 80 км/ч, съобщава агенция "Фокус". Момичето, което е било ученичка в 12 клас, е починало от травмите си.

По неофициална информация служителят на "Гранична полиция" е бил задържан веднага след инцидента и е шофирал под въздействието на алкохол. Той е на 26 години и за последно е работил на ГКПП "Калотина".

Пробата за алкохол на водача е била висока, а тестът за наркотици - положителен, съобщава още "Фокус".

Тази сутрин са изискали записите от охранителните камери в общината.

От МВР потвърдиха тази сутрин, че 18-годишно момиче е загинало след като е било блъснато от автомобил в непосредствена близост до ресторант в Драгоман. Шофьорът е служител на реда и задържан, а момичето е починало в болницата, уточниха от МВР без да дават повече подробрости.

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От сдружение "Ангели на пътя" излязоха с остра позиция след трагедията в Драгоман, при която загина 18-годишната Милена. Организацията настоява за пълна прозрачност на разследването и еднакво прилагане на закона, независимо от служебното положение на водача.

"Ако тези данни бъдат потвърдени, пред нас стои поредният ужасяващ случай, който поставя изключително сериозни въпроси за отговорността на хората, призвани да пазят закона, а не да го нарушават", заявиха от сдружението по повод неофициалната информация за положителни проби за алкохол и наркотици на служителя на "Гранична полиция".

От "Ангели на пътя" съобщиха, че вече са отправили запитване до МВР, с което настояват за официалните резултати от пробите, изясняване на обстоятелствата около катастрофата и информация за предприетите действия спрямо водача. Организацията иска да разбере и дали са съхранени всички записи от охранителните камери и дали е започнала вътрешна проверка в "Гранична полиция".

"Не искаме предварителни присъди. Искаме истината. Искаме обективно разследване. Искаме законът да бъде приложен еднакво към всички", подчертават от сдружението.

Организацията призовава медиите да продължат да следят случая и институциите да предоставят пълна информация за хода на разследването.

"Защото никой не е над закона! Дори и когато носи полицейска униформа!", заявяват от "Ангели на пътя", като изразяват съболезнования на семейството и близките на загиналото момиче.

Междувременно данните на Министерството на вътрешните работи показват, че през изминалото денонощие при 14 тежки пътнотранспортни произшествия в страната са загинали двама души, а други 19 са ранени.

В София са регистрирани две тежки и 17 леки катастрофи, при които са пострадали двама души.

От началото на ноември в страната са станали 235 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 29 души, а 346 са получили наранявания.

Статистиката от началото на 2026 г. показва още по-тревожна картина. Регистрирани са общо 6012 тежки пътни инцидента, при които живота си са загубили 444 души, а 7499 са били ранени.

В сравнение със същия период на 2025 г. загиналите при катастрофи са с 53 повече, сочат данните на МВР. Увеличението подчертава сериозността на проблема с пътната безопасност и необходимостта от засилен контрол и спазване на правилата за движение.

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