932

Кое е по-важно - удобството и достъпността на китайските стоки или качеството на некитайските стоки? В новия брой на подкаста на Dir.bg за новости и тенденции "Trendy", Милена Николова-Миленита и Даниел Ненчев спорят за продуктите от Китай. И то на фона на новината, че името на най-богатия човек в света от няколко часа вече е сменено.

Милена и Даниел интерпретират с чувство за хумор различни факти и тенденцията китайската икономика да е в постоянен ръст. Така например, Милена гледа положително на факта, че "всички живеем в най-големия супермаркет на света наречен Китай". Докато Даниел - точно обратното, недоволства и опитва да обори опонента си. Резултатът е забавен и информативен аудио разговор.

И още в броя:

- Истории за произхода на най-успешния онлайн магазин;

- Кой е най-популярният съвременен китайски художник;

- В какво Китай са по-по-най;

- Защо гевгирът е по-важен от космическите ракети;

- Възможно ли е всички китайци да са всъщност един човек.

Чуйте в звуковия файл:



Последвайте ни в: Spotify - Google Podcasts - Anchor - Breaker - Pocket Casts - RadioPublic

"Trendy" е нов аудио формат продуциран от Dir.bg. Подкастът е посветен на теми свързани с новости, тенденции и съвременни идеи. Разглежда актуални въпроси с висок дискусионен заряд - от тенденцията в бума на биографичните книги, през промените на живота ни с новите технологии, до възможността да си "купиш" популярна личност с един клик.

Милена Николова е популярна на широката аудитория като Миленита - певица, автор на текстове и композитор. Като актриса е номинирана от Българската филмова академия за главна женска роля във филма "Лора от сутрин до вечер" на Димитър Коцев-Шошо. Участва и в ролята на Адриана в най-успешния български сериал "Под прикритие". Има два албума - "Do it again" и "Gato". Била е и сценарист ("Ку-ку"), журналист (сп. "Мениджър") и юрист. Майка е на Ясен, Калина и Ая.

Даниел Ненчев става масово популярен като водещ на "Денят започва с култура" по БНТ 1. Водещ и продуцент е и на предаванията "Мултимедия" по Bulgaria ON AIR и "Нова култура" по Дарик радио. Автор е във водещи български печатни и онлайн издания. Отличен е на наградите "Златен лъв" на Асоциация "Българска книга" - за книгата си "Идеи без граници. 30 интервюта със световни артисти от България".

Последвайте ни в: Spotify - Google Podcasts - Anchor - Breaker - Pocket Casts - RadioPublic