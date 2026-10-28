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Политическото бъдеще на Сърбия е на кръстопът след избори, които поставят под въпрос досегашния модел на управление.

Студентското движение в Сърбия отбеляза историческа победа на предсрочните парламентарни избори като според последните публикувани данни на Републиканската избирателна комисия на Сърбия получава около 52% от гласовете, а коалицията "Александър Вучич - Обединена Сърбия" - 39%.

Според прогнозното разпределение на мандатите Студентската листа ще има 141 места в 250-местния парламент, а коалицията около Вучич - 103. Останалите шест места се разпределят между четири малцинствени листи. Така студентското движение би разполагало със самостоятелно парламентарно мнозинство.

Успехът на Студентската листа създава очаквания за промяна, но и въпроси за това дали протестната енергия може да се превърне в устойчиво управление. Какъв сигнал изпраща резултатът към Брюксел и съседните държави и готова ли е Сърбия да поеме по пътя на реалните европейски реформи?

Преподавателят от Босилеград Деян Миленов не участва за първи път в провеждането на избори, но по думите му за първи път в Босилеград опозиционна партия получава толкова голям успех.

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"В моята секция Студентската листа победи партията на Вучич с 10 гласа разлика. Това не се е случвало досега. Той винаги е имал около 90% подкрепа."

Студентското движение бележи историческа победа на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, която според прогнозното разпределение на мандатите им отрежда самостоятелно мнозинство в парламента и мандат за съставяне на правителство.

Много са доволни хората от промяната. Правителството на Вучич е на власт от 14 години. През това време бяха съсипани много сектори, но най-много пострада образованието. Корупцията уби невинни хора, подчини народа на робство и на мълчание. Хората очакват виновните да си поемат отговорност и се надяват новите управляващи да си вършат работата отговорно и достойно Реформите, които са нужни, произтичат от исканията на студентите: независими и работещи институции, борба с корупцията и търсене на отговорност, свобода на медиите, прозрачност, прозрачност на властта най-вече и реформи почти във всички сектори.

Въпреки убедителната победа на студентското движение не е ясно как протестната енергия ще се превърне в устойчива политическа програма и какви решения ще предложи новото парламентарно мнозинство.

"Няма яснота какво сплотява тази листа освен факта, че трябва да бъде свален един авторитарен лидер, който използва диктаторски маниери", заяви в интервю за БНР историкът от Института по Балканистика към БАН д-р Бисер Банчев.

Резултатите от парламентарните избори в Сърбия предизвикаха реакции в Брюксел. Минути след полунощ, в нощта след изборите, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Студентска листа за победата с публикация в социалната мрежа "Екс".

"Готови сме да подкрепим реформи в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и силните демократични институции. Както и да работим заедно за напредъка на Сърбия и бъдещето ѝ в Европейския съюз."

Отново в социалната мрежа "Х" Еврокомисарят по разширяването Марта Кос поздрави сръбския народ за това, че две години отстоява ценностите на демокрацията, върховенството на закона и борбата с корупцията.

"Поздравления на Студентска листа за победата! Това са същинските ценности в сърцето на нашия Европейски съюз. За Сърбия може да започне нов етап. Вратата към Европейския съюз е отворена! И ние сме готови да вървим напред заедно!"

Пътят към членството обаче зависи не само от изборния резултат, но и от конкретните действия на бъдещото управление. В началото на октомври посланикът на Европейския съюз в Сърбия Андреас фон Бекерат заяви пред регионалната телевизия N1, че страната има потенциал да ускори присъединяването си, но това изисква политическа воля и реални реформи.

"Сърбия има целия потенциал, целия капацитет, да ускори и да настигне другите страни-кандидатки за членство. Но това изисква истинска политическа воля и реални реформи във важните области като върховенството на закона и свободата на медиите."

Заключението на международните наблюдатели след изборите в Сърбия е, че при следващи избори трябва да се преодолеят изборните нарушения, регистрирани на 25 октомври, както и да се реши проблема с малкия брой изборни секции зад граница. От новите управляващи ще се очаква да спрат употреба на сила срещу протестиращите, граждански организации и журналисти. Евродепутатът от групата на Социалистите и демократите и ръководител на делегацията на Европейския парламент за наблюдение на изборите в Сърбия Андрес Шидер, припомни как беше изпратен от сърбите осъденият във военни престъпления и престъпления срещу отечеството Радко Младич, като подчерта, че това е неприемливо и не съответства с европейските ценности.

А Европейският парламент също така е поискал пълни прозрачни и правни процедури, за да гарантира, че всички отговорни за трагедията в Нови Сад ще бъдат изправени пред правосъдието в съответствие с върховенството на закона. Надяваме се, че новият парламент и новото правителство ще дадат нов тласък на процеса на присъединяване на Сърбия към ЕС и ще покажат по-силен ангажимент към напредъка на реформите, необходими за приближаване на страната към членството.

Дали новите управляващи от Студентска листа ще съумеят да се справят с тези изисквания е трудно да се каже. "Европейският въпрос в Сърбия по време на изборите не беше във фокуса на кампанията", посочи Бисер Банчев.

Според преподавателят по Международни отношения от Университета за национално и световно стопанство доц. Бойко Вълчев, каквото и да направи новото сръбско правителство, вероятно процесът ще се ускори, тъй като в момента процесът е замрял.

Със сигурност има добра воля от страна на Европейския съюз тъй като Сърбия е една черна дупка на Балканите от гледна точка на ЕС за България. За България европейската интеграция ще приключи когато и Сърбия влезе в ЕС, тъй като най-прекият път и за бизнеса ни, и гражданите към Европейския съюз през Сърбия. Но Сърбия, за да влезе в ЕС трябва да извърви един огромен дълъг път, тъй като има много сериозни проблеми в Сърбия. И много държави членки на ЕС имат сериозни резерви или поне имаха сериозни резерви към Сърбия такава, каквато беше по времето на Вучич.

Колко ще се промени Сърбия и колко ще се промени новото управление, тепърва трябва да видим. Тъй като това, което обединява студените до този момент е какво те не харесват в Сърбия и срещу какво са. Но не е ясно до каква степен има общи идеи, дали са наясно към какво искат да върви Сърбия. И ако настъпят много сериозни разногласия в студентските листи в момента, в който поемат управлението, на практика може да е краткотрайно демократичното развитие на Сърбия. Самият Вучич на митинга, на който заяви, че признава победата на Студентските листи, също заяви, че ще се върне и то съвсем скоро на власт.

Какво можем да очакваме от отношенията на Сърбия с Русия?

"Руското влияние в Сърбия е голямо. Аз не вярвам да има радикално скъсване. Сърбия най-вероятно ще се въздържа от въвеждане на санкции спрямо Русия, освен ако няма шанс за реална стъпка напред към евроинтеграцията. И то наистина много значима. Само при това положение Сърбия би тръгнала към охлаждане на отношенията си с Русия."

Как новата политическа ситуация в Сърбия ще се отрази на другите балкански страни?

"Със сигурност може би ще намалее напрежението между сърби, хървати и мюсюлмани в Босна. Ако намалена сръбската подкрепа за Милорад Додик намалее. Но самите нови управляващи ще трябва да се докажат пред сръбското общество и ако те тръгнат да се доказват по пътя на национализма и отстояване на сръбските интереси в Косово и в Босна, тя най-вероятно ще продължи предишната политика и ще отдалечи Сърбия от Европейския съюз. Ако тръгнат по пътя на приемане на реалностите и разбирателство със съседните си народи най-вероятно ще бъде едно много позитивно развитие за тези."

Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg.

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