Как и защо да се освободим от стари и ненужни вещи? Какво може да стане след това, вместо да отиват на боклука и съответно - да замърсяват? Как животът ни да бъде по-добър - с по-малко? Как се вдъхва нов живот на стари вещи? Кои са наистина стойностите предмети, които притежаваме?

Това са въпросите, които подвига новият епизод на подакста на Dir.bg "Trendy".

Поводите са два. Проектът "Бялата стая" на учениците Ангел Балашев и Василена Станойска, който цели да ви помогне да се отървете от многото вещи в дома. И от друга страна - устойчивата световна тенденция "Минимализъм", която адаптира на битово ниво идеята на на архитекта Мис ван дер Рое "По-малкото е повече".

Философията на минимализма е широко популяризирана от Джошуа и Райън, по-познати като Минималистите. В едноименния си сайт двамата споделят конкретни методи за това как да водим по-смислен живот с по-малко вещи в живота си. Те учат своите над 2 милиона читатели на една важно, но семпла истина - "Не вещите, а хората трябва да бъдат обичани. А вещите трябва да бъдат просто използвани".

"Заблуждаваме нуждата си от удовлетворение и принадлежност като купуваме още неща" - пък се казва в новия документален филм "The Minimalists: Less Is Now".

Добра отправна точка за ново начало в дома е и книгата и метода на Мари Кондо - "Магията на подреждането. Японското изкуство за внасяне на ред в дома". Базовият принцип на метода е да пазим само нещата, които ни "носят радост". Този метод няма за цел да ви направи експерти по "фенг шуй", а да ни напомни, че подреждането на живота - започва с правилното подреждане на мястото, което обитаваме всеки ден. Необходимо усилие, но "екзистенциално важно и преобразуващо", по думите на Мари Кондо.

Проектът "Бялата стая" е част от програмата за подпомагане на предприемачески идеи на ученици - Тийноватор. Идеи с потенциал да променят живота ни.