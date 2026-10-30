Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Увеличаване на целево дотираните средства от държавния бюджет за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища поискаха представите на общини в област Бургас по време на заседание на Областния съвет по намаляване на риска от бедствия, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Бургас.

Като причина за искането са посочени нарастващите разходи за горива, материали и поддръжка на техниката, които създават допълнителен натиск върху общинските бюджети. Според представителите на местната власт увеличаването на държавната субсидия е важно за осигуряването на своевременно и качествено почистване на по-малките населени места и третокласната пътна мрежа.

По време на заседанието, представители на общините декларираха готовност за предстоящия зимен сезон. Всички Общини и Областното пътно управление в Бургас имат сключени договори със специализирани фирми за зимно поддържане и почистване на пътната мрежа. Осигурени са необходимите количества сол, пясък и противообледенителни материали. Машините са преминали технически прегледи.

Предвидена е организация за превоз на пациенти, нуждаещи се от периодична хемодиализа, както и на бременните жени в предродилен етап. Изготвени са актуализирани списъци с адресите им, а при влошени метеорологични условия ще бъде осигурена високопроходима техника за придвижването им до лечебните заведения.

В готовност за реакция при снегонавявания, заледявания и прекъсвания на електрозахранването са аварийните екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Областната дирекция на МВР, Центъра за спешна медицинска помощ, както и електроразпределителните и ВиК дружествата.

Приоритет номер едно остава опазването на живота и здравето на гражданите, осигуряването на проходими пътища и непрекъснати жизненоважни услуги през целия зимен период, заяви областният управител Дико Диков.

Заседанието на Областния съвет по намаляване на риска от бедствия е проведено в изпълнение на заповед на министър-председателя Румен Радев от 20 октомври т.г.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Мелания и Доналд Тръмп направиха шоу за Хелоуин в Белия дом (снимки) Лайф
Мелания и Доналд Тръмп направиха шоу за Хелоуин в Белия дом (снимки)
8473
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки) Корнер
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки)
57435
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември Бизнес
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември
14893
Милиарди атаки срещу умния дом: Телевизорите и контактите са сред любимите мишени на хакерите IT
Милиарди атаки срещу умния дом: Телевизорите и контактите са сред любимите мишени на хакерите
1808
Когато Вселената довършва мечтите: Историята зад новия, изстрадан визуален свят на P.I.F. Impressio
Когато Вселената довършва мечтите: Историята зад новия, изстрадан визуален свят на P.I.F.
4458
Къде е Винланд и как викингите откриха Америка 500 години преди Колумб? Trip
Къде е Винланд и как викингите откриха Америка 500 години преди Колумб?
1095
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела Вкусотии
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела
1057
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг Времето
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг
15399