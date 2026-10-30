Снегорините са в готовност, но разходите за зимно поддържане растат.

29 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Увеличаване на целево дотираните средства от държавния бюджет за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища поискаха представите на общини в област Бургас по време на заседание на Областния съвет по намаляване на риска от бедствия, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Бургас.

Като причина за искането са посочени нарастващите разходи за горива, материали и поддръжка на техниката, които създават допълнителен натиск върху общинските бюджети. Според представителите на местната власт увеличаването на държавната субсидия е важно за осигуряването на своевременно и качествено почистване на по-малките населени места и третокласната пътна мрежа.

По време на заседанието, представители на общините декларираха готовност за предстоящия зимен сезон. Всички Общини и Областното пътно управление в Бургас имат сключени договори със специализирани фирми за зимно поддържане и почистване на пътната мрежа. Осигурени са необходимите количества сол, пясък и противообледенителни материали. Машините са преминали технически прегледи.

Предвидена е организация за превоз на пациенти, нуждаещи се от периодична хемодиализа, както и на бременните жени в предродилен етап. Изготвени са актуализирани списъци с адресите им, а при влошени метеорологични условия ще бъде осигурена високопроходима техника за придвижването им до лечебните заведения.

В готовност за реакция при снегонавявания, заледявания и прекъсвания на електрозахранването са аварийните екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Областната дирекция на МВР, Центъра за спешна медицинска помощ, както и електроразпределителните и ВиК дружествата.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Приоритет номер едно остава опазването на живота и здравето на гражданите, осигуряването на проходими пътища и непрекъснати жизненоважни услуги през целия зимен период, заяви областният управител Дико Диков.

Заседанието на Областния съвет по намаляване на риска от бедствия е проведено в изпълнение на заповед на министър-председателя Румен Радев от 20 октомври т.г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.