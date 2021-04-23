239 Снимка: Община Бургас

Дейностите за полагане на втория износващ пласт асфалт по реконструирания бул. "Демокрация" продължават в неделя, 25 април. Тогава, от 08:00 до 19:00 ч., ще се работи на кръстовището "Демокрация" - ул. "Дунав" - ул. "Копривщица".



За целта булевардът ще бъде затворен напълно за движение в двете посоки в участъка от кръстовище бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" до кръстовище бул. "Демокрация" - "Сан Стефано", съобщават от общината.

За обслужване на гражданите, живеещи в района, заключен между бул. "Демокрация", ул. "Васил Петлешков", ул. "Тодор Каблешков", ул. "Карлово" и ул. "Копривщица", се налага реорганизация на движението по ул. "Карлово", в участъка от ул. "Калофер" до ул. "Копривщица". Движението там се променя от еднопосочно в двупосочно. В тази връзка е необходимо живеещите в посочения участък на ул. "Карлово" да освободят пътното платно от паркирани автомобили в неделя.

Заради предстоящото асфалтиране "Бургасбус" ще промени маршрутите на някои линии от градския и междуселищен транспорт само за 25 април, неделя. Автобусите по линии 15, Б11 и Б12 ще пътуват, както следва:

- ....бул. "Демокрация" - ул. "Сан Стефано" - бул. "Стефан Стамболов"......,

а тези по линии 3, 6, 32, Бургас - Българово, Бургас - Горица:

- ул. "Сан Стефано" - бул. "Стефан Стамболов".

В рамките на деня спирките на бул. "Демокрация" - "Сан Стефано" (в посока УМБАЛ Бургас), "Дунав" (двупосочно) и "Демокрация" (двупосочно) - няма да бъдат обслужвани.



Линии 15, Б11 и Б12 ще ползват спирки "Оборище" и "Стефан Стамболов" /пред Механотехникума/, а линии 3, 6, 32, Бургас - Българово, Бургас - Горица - директно спирка "Стефан Стамболов", като ще пропускат и спирка "Оборище".