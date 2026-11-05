Затварят частично пътя Бургас-Поморие за над 40 дни заради строителни дейности
От 6 ноември до 18 декември изграждат нова пътна връзка за вход и изход от квартал "Сарафово"
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От 9:00 часа на 6 ноември, петък, се въвежда временна организация на движението по път I-9 Бургас - Поморие заради изграждането на нова пътна връзка за вход и изход от квартал "Сарафово". Това съобщиха от Община Бургас.
Строителните дейности налагат частично затваряне на платното в посока Поморие. Ограниченията ще останат в сила до 18 декември 2026 г., като през този период водачите трябва да се съобразяват с поставената временна пътна сигнализация.
Новата пътна връзка е част от проект за подобряване на транспортния достъп до квартал "Сарафово" и свързването му с републиканския път I-9.
Според публикувани по-рано документи на Община Бургас проектът включва изграждане на нови входно-изходни връзки, една от които е в района на улица "Ангел Димитров", при 230-и километър на главния път.
За строителството в този участък още през септември е въведена временна организация на движението, като в общинската заповед е посочен срок за възстановяването му не по-късно от 31 декември 2026 г. Изпълнител на дейностите е ДЗЗД "ЕИВ - Европейски пътища".
Предвидено е строителната зона да бъде обезопасена с пътни знаци, ограничителни съоръжения и светлоотразителна сигнализация. Организацията е съгласувана с "Пътна полиция" и Община Бургас.
Това не е първото ограничение в района на пътен възел "Сарафово" през тази година. В края на юни строително-монтажни дейности в средната разделителна ивица на път I-9 също наложиха стесняване на платното в посока Поморие и преминаване на автомобилите в една лента.
От Община Бургас призовават шофьорите да преминават с повишено внимание през участъка и да спазват въведената временна организация на движението.