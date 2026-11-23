Двете животни са открити между селата Миролюбово и Изворище, обвиненият за смъртта им е е с мярка задържане под стража за 72 часа

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Две кучета от породата "Кане Корсо" са простреляни и убити край язовир между бургаските села Миролюбово и Изворище. За престъплението е обвинен 45-годишен криминално проявен бургазлия, който обитавал постройка в района на водоема, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.

Сигналът за простреляните животни е подаден около 11.20 часа на 19 ноември във Второ районно управление - Бургас. При предприетите издирвателни действия полицейските служители открили телата на двете кучета в труднодостъпно дере в местността "Жълъда". При огледа са установени огнестрелни рани.

В хода на разследването е установено, че животните са били простреляни от 45-годишен криминално проявен бургазлия, който обитава постройка в района на язовира, допълниха от полицията.

При претърсване на постройката служителите на реда открили и иззели две нерегистрирани пушки, 12-и калибър, както и боеприпаси за тях.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан с постановление на прокуратурата за срок до 72 часа.

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Убийството на двете кучета е поредният случай на насилие над животни в Бургаска област, за който през последните две години се съобщава публично.

На 2 януари 2026 г. в Българово беше задържан 53-годишен мъж за убийството на куче с ловна пушка.

През юни 2025 г. друг мъж, на 46 години, беше задържан след смъртта на куче, което завързано за лек автомобил и влачено по пътното платно в Българово.

Широк обществен отзвук предизвика и убийството на деветгодишното куче Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада" на 1 ноември 2026 г. Йоркширският териер почина след нападение от мъж, заснето от охранителна камера. Случаят предизвика протести в София с искания за по-строги наказания за жестокост към животни.

При последните законодателните промени, влезли в сила на 29 юли 2025 г., наказанията за жестокост към животни в България бяха увеличени. Съгласно член 325б от Наказателния кодекс за причиняване на смърт или тежко увреждане на животно се предвиждат от 1 до 5 години затвор и глоба до 5000 лева. При утежняващи обстоятелства наказанието може да достигне 8 или 10 години лишаване от свобода, а при особено тежки случаи - до 12 години затвор и глоба до 30 000 лева.

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