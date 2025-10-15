Сред поставените от синдикатите искания са премахване на разликите в заплащането при еднакви длъжности, повишаване на стартовите възнаграждения, както и подобряване на работните графици

Първа среща между ръководството на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД и представители на синдикалните организации се проведе днес в Бургас. С нея се поставя началото на преговорния процес за сключване на нов Колективен трудов договор (КТД), който ще влезе в сила през 2026 година. Това съобщиха от дружеството концесионер на крайморските ни летища във Варна и Бургас чрез официалния си профил във Facebook.

От компанията посочват, че преговорите са започнали да акцентират върху ангажимента им към прозрачност и социално партньорство.

Началото на преговорите идва месец, след като служители на летищата във Варна и Бургас започнаха символичен протест. На 16 септември Федерацията на транспортните синдикати към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) съобщи, че работниците ще носят протестни баджове и ленти в знак на недоволство от условията на труд и заплащането, добавя БТА.

Сред поставените от синдикатите искания са премахване на разликите в заплащането при еднакви длъжности, повишаване на стартовите възнаграждения, както и подобряване на работните графици. Според синдикалните организации летният трафик води до повишено натоварване на всички служители, а не само на сезонно наетите, което обосновава искането летните бонуси да се изплащат на целия персонал.

В официална позиция, изпратена до медиите пред септември, "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД посочи, че се спазва стриктно действащия КТД, подписан от всички синдикати през миналата година и валиден до 31 декември 2025 година.

