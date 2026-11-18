Започна голямото преобразяване на Бургас за "Евровизия" (снимки)
Главната улица "Александровска" и "Дупката" влизат в нов етап
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Бургас ускорява подготовката си за домакинството на "Евровизия 2027". Промените в центъра на града вече са видими - започна дългоочакваният ремонт на горната част на централната улица "Александровска", а в съседния терен, известен на бургазлии като "Дупката", е пристигнала тежка строителна техника.
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Първият етап от обновяването на "Александровска" обхваща участъка между улиците "Васил Левски" и "Пробуда". Това е една от най-амортизираните части на централната улица, чиято настилка е многократно разкопавана заради ВиК ремонти, а тротоарите са с изкривени и счупени плочки.
Според обявения от Община Бургас проект улицата ще претърпи цялостна промяна. Предвижда се подмяна на водопровода и канализацията, изграждане на нова настилка и оформяне на пространството като модерна пешеходна зона. Ще бъдат поставени тактилни ивици за хората с нарушено зрение, ще има ново осветление и кътове за отдих.
Общината не предвижда премахване на съществуващите дървета. Проектът беше преработен след разногласия около първоначалната визия на улицата.
Очаква се първият етап да приключи до пролетта на 2027 г., а вторият етап от обновяването да започне след провеждането на "Евровизия".
В съседство, на терена на площад "Тройката", известен като "Дупката", също има сериозно раздвижване. Там тежка механизирана техника подготвя пространството за предстоящото преобразяване. Мястото от години стои зад огради и е сред най-обсъжданите нерешени градоустройствени проблеми на Бургас.
Предвижда се пространството да бъде използвано за съпътстващи събития, фестивална зона и допълнителни сцени.
Теренът е с площ близо 11 декара. Между общината и частните собственици е постигнато разбирателство за временното му преобразяване, така че през май 2027 г. да може да посрещне многобройните гости на музикалния конкурс.
Дългосрочните планове за "Дупката" са още по-мащабни. През март бяха представени три отличени архитектурни концепции от международния конкурс за създаване на съвременно пространство за култура и изкуство. Идеите включват паркови площи, места за културни събития, изложбени и административни пространства, както и подземни паркинги.
В един от проектите например е предвиден паркинг със 168 места, в друг - с 206, а третата концепция предлага 177 места на две подземни нива. Същинската реализация на постоянните проекти обаче е планирана за след "Евровизия".
Самият песенен конкурс ще се проведе на 11, 13 и 15 май 2027 г. в "Арена Бургас". Освен трите големи телевизионни вечери градът ще бъде домакин и на съпътстваща програма, включваща Eurovision Village и EuroClub.
Подготовката не се ограничава само до градската среда. През октомври правителството одобри допълнителен трансфер от над 4,8 млн. евро за община Бургас, предназначен за подготовката и провеждането на конкурса, включително за тестовото събитие и техническото оборудване на залата.
Така в следващите месеци центърът на Бургас ще бъде изправен пред сериозно строително и организационно предизвикателство - да посрещне международната публика с обновени пространства и подходяща инфраструктура.
Още една важна подробност за шофьорите. Кръстовището на ул. "Александровска" с ул. "Васил Левски" е затворено за автомобили заради строителните работи. Ограничението трябва да остане в сила до късния следобед на 10 декември