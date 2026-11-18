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Бургас ускорява подготовката си за домакинството на "Евровизия 2027". Промените в центъра на града вече са видими - започна дългоочакваният ремонт на горната част на централната улица "Александровска", а в съседния терен, известен на бургазлии като "Дупката", е пристигнала тежка строителна техника.

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Първият етап от обновяването на "Александровска" обхваща участъка между улиците "Васил Левски" и "Пробуда". Това е една от най-амортизираните части на централната улица, чиято настилка е многократно разкопавана заради ВиК ремонти, а тротоарите са с изкривени и счупени плочки.

Според обявения от Община Бургас проект улицата ще претърпи цялостна промяна. Предвижда се подмяна на водопровода и канализацията, изграждане на нова настилка и оформяне на пространството като модерна пешеходна зона. Ще бъдат поставени тактилни ивици за хората с нарушено зрение, ще има ново осветление и кътове за отдих.

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Снимка: Bulphoto

Общината не предвижда премахване на съществуващите дървета. Проектът беше преработен след разногласия около първоначалната визия на улицата.

Очаква се първият етап да приключи до пролетта на 2027 г., а вторият етап от обновяването да започне след провеждането на "Евровизия".

В съседство, на терена на площад "Тройката", известен като "Дупката", също има сериозно раздвижване. Там тежка механизирана техника подготвя пространството за предстоящото преобразяване. Мястото от години стои зад огради и е сред най-обсъжданите нерешени градоустройствени проблеми на Бургас.

Снимка: Bulphoto

Предвижда се пространството да бъде използвано за съпътстващи събития, фестивална зона и допълнителни сцени.

Теренът е с площ близо 11 декара. Между общината и частните собственици е постигнато разбирателство за временното му преобразяване, така че през май 2027 г. да може да посрещне многобройните гости на музикалния конкурс.

Дългосрочните планове за "Дупката" са още по-мащабни. През март бяха представени три отличени архитектурни концепции от международния конкурс за създаване на съвременно пространство за култура и изкуство. Идеите включват паркови площи, места за културни събития, изложбени и административни пространства, както и подземни паркинги.

Снимка: Bulphoto

В един от проектите например е предвиден паркинг със 168 места, в друг - с 206, а третата концепция предлага 177 места на две подземни нива. Същинската реализация на постоянните проекти обаче е планирана за след "Евровизия".

Самият песенен конкурс ще се проведе на 11, 13 и 15 май 2027 г. в "Арена Бургас". Освен трите големи телевизионни вечери градът ще бъде домакин и на съпътстваща програма, включваща Eurovision Village и EuroClub.

Подготовката не се ограничава само до градската среда. През октомври правителството одобри допълнителен трансфер от над 4,8 млн. евро за община Бургас, предназначен за подготовката и провеждането на конкурса, включително за тестовото събитие и техническото оборудване на залата.

Така в следващите месеци центърът на Бургас ще бъде изправен пред сериозно строително и организационно предизвикателство - да посрещне международната публика с обновени пространства и подходяща инфраструктура.

Още една важна подробност за шофьорите. Кръстовището на ул. "Александровска" с ул. "Васил Левски" е затворено за автомобили заради строителните работи. Ограничението трябва да остане в сила до късния следобед на 10 декември

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.