Заплатите в Бургас се покачват, но остават под средното за страната: 2 048 лв. срещу 2 572 лв. за България. По този показател областта е на 11-о място.

Пловдив изпревари Стара Загора по средна заплата
Пловдив изпревари Стара Загора по средна заплата

Най-висока средна работна заплата получават наетите в столицата - 3 489 лв., а най-ниското месечно заплащане е в областите Кюстендил - 1 779 лв., Смолян - 1 801 лв. и Видин - 1 818 лева. Това показват данните на НСИ, Териториално статистическо бюро - Югоизток, предаде Радио Бургас.

Ръст има както спрямо предходното тримесечие, така и на годишна база. През второто тримесечие средната брутна месечна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо първото тримесечие с 5.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Добивна промишленост" - с 26.5%, "Образование" - с 20.5% и "Държавно управление" - с 19.6%.

На годишна база общественият сектор изпреварва частния: +14,4% срещу +12,9% (разлика ~1,5 процентни пункта). Така публичните дейности дават малко по-бърз темп на нарастване на възнагражденията в областта.

Пазарът на труда запазва летния си профил. Най-голям дял от наетите са в хотелиерството и ресторантьорството (около една пета), следвани от търговията. По брой наети Бургас е сред водещите области - на четвърто място. Общо наетите към края на юни са 123,1 хил. души.

