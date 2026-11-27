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Четирима души са заловени в момент на незаконен риболов при нощна акция на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) във водите на язовир "Мандра" край Бургас.
Проверката е извършена след постъпили сигнали.
На четиримата нарушители са съставени актове за установяване на административно нарушение, а използваните от тях риболовни уреди и средства са иззети.
Междувременно заради предстоящия Никулден от ИАРА засилват контрола както по водоемите в страната, така и в търговската мрежа.
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Целта е да се предотвратят незаконният улов и продажбата на риба с неустановен произход в дните преди празника, когато традиционно търсенето на риба се увеличава.
Проверките са насочени към опазването на рибните ресурси и гарантирането на безопасността на потребителите.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.