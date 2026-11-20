Градът остава сред водещите региони в страната по заетост, сочат данните на НСИ

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Броят на работещите в област Бургас продължава да намалява, въпреки отчетения ръст на възнагражденията през последната година. През третото тримесечие на 2026 г. заетите лица в региона са общо 187,4 хиляди души, което представлява спад от 1% спрямо същия период на 2025 г. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

От всички заети в областта 100,1 хиляди са мъже, а 87,3 хиляди - жени. Коефициентът на заетост достига 56,1%, което е над средното равнище за страната от 53,3%. Въпреки това показателят бележи понижение с един процентен пункт на годишна база.

Разликата между заетостта при двата пола остава значителна. Докато при мъжете тя достига 63,4%, при жените е 49,5%, или близо 14 процентни пункта по-ниска.

По брой на работещите област Бургас заема четвърто място в страната, като се нарежда след Варна, където заетите са 227,8 хиляди, и пред Благоевград със 129 хиляди души. Регионът е на четвърта позиция и по коефициент на заетост, след област София с 56,9% и пред Русе с 54,8%.

Статистиката отчита спад и при населението в активна трудоспособна възраст. През третото тримесечие на 2026 г. заетите на възраст между 15 и 64 навършени години в Бургаско са 180,2 хиляди души, от които 96,1 хиляди мъже и 84,1 хиляди жени. В сравнение със същото тримесечие на предходната година броят им е намалял с 1,2%.

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Коефициентът на заетост в тази възрастова група е 74,4%, като при мъжете достига 79,6%, а при жените - 69,3%. На годишна база показателят се понижава с 1,2 процентни пункта.

По брой на заетите между 15 и 64 години Бургас отново е на четвърто място в страната, след Варна с 212 хиляди и пред Благоевград със 123,7 хиляди души. По коефициент на заетост в тази възрастова група областта заема шесто място, след Варна със 75,6% и пред Враца със 70,7%.

Данните за намаляващата заетост идват на фона на отчетеното увеличение на трудовите възнаграждения в региона. Заплатите в Бургаско са нараснали с 13,5% за година.

Така статистиката очертава две различни тенденции на местния пазар на труда - увеличение на заплащането и едновременно с това намаляване на броя на работещите. Въпреки отчетения спад Бургас запазва позицията си сред областите с най-голям брой заети лица в България.

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