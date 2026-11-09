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Полицаи от Районното управление в Несебър задържаха германски гражданин за кражба на велосипеди, съобщиха оттам.

Тя е била извършена на 5 ноември, когато 47-годишният извършител е откраднал две возила на стойност 1200 евро, собственост на украински гражданки с временна закрила.

Велосипедите са откраднати от подземния паркинг на комплекс "Каскадас" в несебърския квартал "Чайка", където е живеел и задържаният. В управляван от него товарен автомобил с бургаска регистрация, са намерени и иззети много велосипеди, сред тях и последните два, както и множество други вещи, за които германецът заявил, че са откраднати. Собствеността им е в процес на изясняване.

Германецът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Несебър.

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