Тя е била извършена на 5 ноември, когато 47-годишният извършител е откраднал две возила на стойност 1200 евро, собственост на украински гражданки с временна закрила.
Велосипедите са откраднати от подземния паркинг на комплекс "Каскадас" в несебърския квартал "Чайка", където е живеел и задържаният. В управляван от него товарен автомобил с бургаска регистрация, са намерени и иззети много велосипеди, сред тях и последните два, както и множество други вещи, за които германецът заявил, че са откраднати. Собствеността им е в процес на изясняване.
Германецът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Несебър.