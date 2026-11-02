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Цистерна е забелязана в морето край Ахтопол, на около два километра навътре от брега.
Обектът е засечен от служители на "Гранична полиция". За случая съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната администрация в Бургас.
По първоначална информация цистерната е празна и вероятно е от същия кораб, от който е изпаднал контейнерът, изхвърлен по-рано на скалите в района между къмпингите Арапя и Оазис.
Към момента не могат да бъдат предприети действия по изваждането на цистерната заради силното вълнение и бурното море, казаха от Областната администрация.
Областният управител Дико Диков е посетил района край Ахтопол, за да се запознае на място със ситуацията. По-рано днес той беше и около мястото на контейнера, изплувал до скалите на Арапя.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.