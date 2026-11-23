Подменени са батериите на сонарен буй, осигурявайки продължаващо наблюдение на делфините в Черно море

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Водолази от Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) "Приятели на морето - Бургас" извършиха подводна мисия до останките на моторния кораб "Родина", който се намира на морското дъно край Созопол. Задачата на екипа беше да подмени батериите на сонарен буй, използван за наблюдение на делфините, преминаващи в района. Това съобщи Татяна Байкушева от сдружението.

Корабът "Родина" е потопен от мини през 1941 г., а останките му лежат на дълбочина между 35 и 39 метра. Водолазите достигнаха плавателния съд, за да направят необходимата техническа поддръжка на системата, която събира данни за морските бозайници.

Сонарният буй подпомага изследването на делфините, като регистрира и звуците, които те издават при преминаването си през тази част на Черно море. Проучването се осъществява по проект на Сдружение "Зелени Балкани".

Подмяната на батериите е приключила успешно, което ще осигури безпроблемната работа на съоръжението през следващите месеци. По този начин ще продължи събирането на информация, необходима за изследването на морските бозайници в района.

През юли тази година членове на сдружението участваха в гмуркане до добре запазен дървен товарен кораб край Китен, потънал през втората половина на XIX век. Плавателният съд е кайк от османския период, превозвал дървен материал. Посещението е реализирано със съдействието на археолози от Института за подводно наследство, които проучват кораба за пета поредна година. При изследванията са открити части от ветрилното стъкмяване, предмети от бита и монети от съответната епоха.

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