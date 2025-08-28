През февруари тази година единственият обвиняем шофьорът-сириец Омар Аднан получи присъда от 20 години затвор. Прокуратурата е протестирала с искаме за доживотен затвор, но дело на втора инстанция все още не е насрочено

С възпоменателна церемония в Бургас беше почетена паметта на бургаските полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев, които преди три години загубиха живота си при опит да спрат автобус, пълен с мигранти. Пред издигнатата паметна плоча до кръстовище "Трапезица" се събраха повече от сто служители на Министерството на вътрешните работи (МВР).

На церемонията присъстваха ръководители на ведомството и Областната дирекция в крайморския град, служители в различни структури на МВР, близки и приятели на Градев и Илиев, както и представители на местната власт. Събитието започна със заупокойна молитва, отслужена от бургаски духовници, предаде БТА

Три години след тази загуба отново сме тук. Нека си спомним за тези достойни мъже, които служиха вярно на родината. Днес сме тук, за да си спомним за тях не само със скръб, но и с гордост, защото те показаха какво означава да се носи униформа - това е мисия. Нашата отговорност е да не позволим паметта им да избледнее, каза директорът на Областната дирекция на МВР в Бургас ст. комисар Владимир Маринов.

Обръщам се към всички служители на МВР - носете с гордост униформите си, каза областният управител Владимир Крумов. Той се обърна и към обществеността с думите: "Нека бъдем по-добри, нека се обърнем към тези хора с уважение, защото те служат на всички нас".

На мястото, където стана катастрофа, днес бяха бивши министри и директори на полицията в Бургас. Полицаите бяха почетени с едноминутно мълчание, а паметната плоча беше отрупана с венци и цветя.

Сирийският гражданин Омар Аднан беше осъден на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим за умишлено причиняване на смъртта на двамата служители на МВР. Присъдата по процеса беше постановена през февруари тази година - близо 36 месеца след случилото се. Прокуратурата е протестирала с искаме за доживотен затвор. Но дело на втора инстанция все още не е насрочено.

Близките на загиналите казват, че времето не лекува.

"Не, не, все още чакаме и мотивите. Докога ще чакаме? От февруари месец до ден днешен няма излезли мотиви, за да продължим напред да обжалваме. Нечовешко е да ни карат да чакаме. Знаем, че няма да ги върнем, обаче трябва да има някакво възмездие, ако ние в Сирия бяхме направили такова нещо, такава ли щеше да бъде присъдата или въобще нямаше да стигне до съд. Не сме чули досега да има някой наказан. Няма справедливост, имах голямо доверие в съдебната система, но вече го загубих", каза Анета Илиева - майка на загиналия Йордан Илиев, цитирана от БНТ.

"Това място всички го знаем, всички ще го помним, загинаха знаете, за да запазят живота и здравето на хората, жертвайки своя живот", казо още тя.

"Обжалваме, дано правосъдието да бъде, да могат да защитят полицаите, все пак те са държавни служители, ако държавата не е зад тях, кой? Дано да има справедливост. 20 години за двама държавни служители, това е просто подигравка", каза и Керанка Градева - майка на загиналия Атанас Градев.

От ръководството м МВР посочиха, че след трагедията са взети мерки за гарантиране на по-голяма безопасност на служителите. Увеличени са и КПП-та с Гранични полицаи на местата с голям мигрантски натиск.

Тежкият инцидент се разигра в ранните часове на 25 август 2022 година, когато 29-годишният старши полицай в сектор "Охранителна полиция" Йордан Илиев и 43-годишният му колега Атанас Градев реагират на сигнал за автобус, превозващ нелегални мигранти и чийто водач отказва да спре на полицейски разпореждания. В опит да го възпрепятстват, с автомобила си двамата препречват пътя на превозното средство, в което се намират около 47 души.

Водачът на автобуса Омар Аднан не спира, а продължава с висока скорост и буквално помита патрулния автомобил, като след това се забива в два павилиона до близката автобусна спирка. Първоначално осъденият твърди, че е на 15 години, но назначената експертиза установява, че към момента на престъплението той е бил поне на 18-19 години.

