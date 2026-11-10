Снимка: iStock by Getty
Удължават кръводарителската акция в Бургас за ранените на "Тракия" до 13 ноември
От РЦТХ благодарят на всички граждани, които днес са откликнали на призива за даряване на кръв, както и на медицинския екип, който е останал на работа извънредно
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Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" продължава и през следващите дни.
До 13 ноември (петък) включително кръводарители ще бъдат приемани извънредно до 19:00 часа. Това съобщиха от Регионалния център по трансфузионна хематология (РЦТХ), предава БТА.
От центъра благодарят на всички граждани, които днес са откликнали на призива за даряване на кръв, както и на медицинския екип, който е останал на работа извънредно заради акцията.
От РЦТХ отправят благодарност и към учениците и ръководството на Спортното училище в Бургас за проявената съпричастност.
Най-важната победа е тази, в която спасяваме живот, заявиха от регионалния център.
Денят в няколко минути
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Две тежки верижни катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол.
Загинаха 11 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.