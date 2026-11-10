От РЦТХ благодарят на всички граждани, които днес са откликнали на призива за даряване на кръв, както и на медицинския екип, който е останал на работа извънредно

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Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" продължава и през следващите дни.

До 13 ноември (петък) включително кръводарители ще бъдат приемани извънредно до 19:00 часа. Това съобщиха от Регионалния център по трансфузионна хематология (РЦТХ), предава БТА.

От центъра благодарят на всички граждани, които днес са откликнали на призива за даряване на кръв, както и на медицинския екип, който е останал на работа извънредно заради акцията.

От РЦТХ отправят благодарност и към учениците и ръководството на Спортното училище в Бургас за проявената съпричастност.

Най-важната победа е тази, в която спасяваме живот, заявиха от регионалния център.

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Две тежки верижни катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол.

Загинаха 11 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.