Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" продължава и през следващите дни.

Войната по пътищата

До 13 ноември (петък) включително кръводарители ще бъдат приемани извънредно до 19:00 часа. Това съобщиха от Регионалния център по трансфузионна хематология (РЦТХ), предава БТА.

От центъра благодарят на всички граждани, които днес са откликнали на призива за даряване на кръв, както и на медицинския екип, който е останал на работа извънредно заради акцията.

От РЦТХ отправят благодарност и към учениците и ръководството на Спортното училище в Бургас за проявената съпричастност.

Най-важната победа е тази, в която спасяваме живот, заявиха от регионалния център.

Две тежки верижни катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол.

Загинаха 11 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Григор Димитров вдига сватба с Ейса Лайф
Григор Димитров вдига сватба с Ейса
26954
Прибалтийските отбори отказват участие на турнир в България заради Русия Корнер
Прибалтийските отбори отказват участие на турнир в България заради Русия
14244
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин Бизнес
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин
28926
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане IT
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане
4591
Люба Шарин рисува българските си корени в първата си самостоятелна изложба Impressio
Люба Шарин рисува българските си корени в първата си самостоятелна изложба
2236
Новите правила на Airbnb влизат в сила от 20 ноември. Ето какво означават те за пътуващите и домакините Trip
Новите правила на Airbnb влизат в сила от 20 ноември. Ето какво означават те за пътуващите и домакин...
1312
Сьомга в лимонов сос - ресторантска вечеря за 25 минути Вкусотии
Сьомга в лимонов сос - ресторантска вечеря за 25 минути
1379
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници Zodiac
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници
1786
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива Времето
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива
1009