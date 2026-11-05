Трима са задържани в Царевоза отправени заплахи за физическа саморазправа към мъж и жена заради непогасени задължения към две фирми за бързи кредити. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Сигналът е получен вчера около 14:15 ч. в Районното управление в Царево. По данни на полицията 48-годишен мъж и 45-годишна жена, с която той живее на семейни начала, са съобщили, че са били заплашвани с физическа саморазправа от представители на две фирми за бързи кредити.
В резултат на предприетите полицейски действия са установени предполагаемите извършители – двама криминално проявени мъже, на 47 години от Сливен и на 40 години от Царево, както и 36-годишна жена от Ахтопол.
При извършените претърсвания на двата офиса на фирмите, както и на жилище и лек автомобил, ползвани от задържаните, са намерени и иззети мобилен компютър, мобилно устройство, две компютърни конфигурации и пет мобилни телефона.
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По случая е образувано досъдебно производство, допълва БТА.