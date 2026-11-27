28 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Осветлението по крайбрежната алея в Приморско ще бъде временно спряно заради очакваното силно морско вълнение и опасността от електрически аварии. Превантивната мярка влиза в сила от тази вечер, съобщиха от Общината.

Причината е прогнозата за силен североизточен вятър и морско вълнение, достигащо 5 бала, което създава риск от заливане на осветителните съоръжения с морска вода.

Електрозахранването ще бъде възстановено след нормализиране на метеорологичната обстановка.

От Община Приморско призовават жителите и гостите на града да проявяват повишено внимание и да избягват преминаването в близост до морския бряг до отшумяването на неблагоприятните метеорологични условия.

Червен код за сняг, виелици и навявания в Северна България и високите западни полета бе обявен от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН за утре.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по южното крайбрежие значителни по количество, през нощта там ще има и гръмотевична дейност. Ще духа умерен, през деня - силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 11° и 14°, но след обяд ще се понижават. Температурата на морската вода е 10°-12°. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 4-5 бала.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.