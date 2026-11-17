Новата база се намира в парка на Минералните бани и изградена за близо 4 млн. евро, а старата сграда ще бъде преустроена за хора с деменция

888 Снимка: БТА

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Новата сграда на Дома за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" в Бургас беше открита днес. В нея предстои да бъдат преместени обитателите на досегашния дом, а освободената сграда в централната част на града ще бъде ремонтирана и използвана за увеличаване на капацитета на социалната услуга "Грижовник" за хора с деменция, съобщи кметът Димитър Николов, който сподели и емоционално видео във Фейсбук от посрещането на обитателите в новия им дом.

Инвестицията в новата база е на стойност 3,9 млн. евро. Проектът е финансиран със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост и със съфинансиране от общинския бюджет. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1,7 млн. евро, а собственото участие на Община Бургас е малко над 2 млн. евро.

Новият дом е изграден в парка на Минералните бани. Сградата е на два етажа и е с разгъната застроена площ от близо 2400 кв. метра. Проектният капацитет е 32 потребители, но може да бъд разширен. Базата разполага със самостоятелни стаи, градини за разходки, рехабилитационен център, фитнес, беседки, помещения за отдих и общи занимания, библиотека и дори джакузи. Предвидени са също здравен кабинет и пространства за медицинско наблюдение и рехабилитация.

"Обитателите на дома заслужават да прекарат старините си в комфорт", посочи Николов по време на представянето на сградата. Той заяви, че определи новия дом като "по-модерен и по-качествен от частните". По думите му багажът на възрастните хора е бил предварително транспортиран до новата база, а преместването им вече е подготвено.

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След освобождаването на досегашната сграда в центъра на Бургас общината планира да извърши цялостен ремонт и да увеличи капацитета на услугата "Грижовник", предназначена за възрастни хора с деменция.

Проектът за новия дом беше одобрен от Общинския съвет в Бургас през март 2024 година, а договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан през юни същата година. Самото строителство започна година по-късно.

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