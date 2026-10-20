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Да обича хората и да помни само доброто. Това е рецептата за дълголетие на Кина Димитрова от Бургас, която наскоро навърши 100 години.

Въпреки преклонната си възраст Кина е усмихната, позитивна и се радва на всичко, което я заобикаля. "Обичам хората. Сърцето ми се отваря когато ги гледам. Обичам да гледам и птичките, и цветята, и тревата", признава възрастната бургазлийка.

Родена преди век, през 1926 година, Кина Димитрова е част от историята на най-големия бургаски комплекс - "Меден рудник", защото родът ѝ е сред основателите му, разказват за нея от екипа на Община Бургас.

Тя е потомка на бежанци от Беломорска Тракия. Семейството на баща ѝ бяга в България около 1913 година. Някои остават в Ивайловград, за да са близо до границата и да се върнат в домовете си, но това така и не се случва. Други отиват в София, а бабата и дядото на Кина с децата си се заселват в колиби в местността Сулу дере.

През 1920 година получават своя земя от Общината. Шест години по-късно се ражда Кина, а баща ѝ Яни Манджев вече е земеделец и дарява терена, на който е построено училище "Найден Геров".

Явно дълголетието е заложено генетично в рода на Кина Димитрова, защото нейният баща доживява до достолепните 104 години. Днес възрастната бургазлийка е щастлива, защото до нея неотлъчно е и семейството ѝ. Тя има две деца, четири внука и пет правнука.

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Екип на Социалния патронаж посети столетничката, за да я поздрави за юбилея и да види как може да я подкрепи. Тя получи подаръци и поздравителен адрес от кмета на Бургас Димитър Николов.

"За мен беше особено удоволствие да разбера, че Вие сте част и от живата история на к/с "Меден рудник", защото Вашето семейство е направило нещо безценно. Въпреки предизвикателствата, пред които се сблъскват бежанците, Вашият баща е дарил имот, за да бъде построено училище", пише в поздрава на кмета.

Снимка: Община Бургас

"Докато класните стаи на ОУ "Найден Геров" се изпълват с детски смях, ще стои жив и споменът за този невероятен жест. Дано Вашата формула за дълъг живот продължава да Ви крепи и занапред, за да радвате своите близки с присъствието си. Защото любовта и обичта са истинското мерило за значимостта на човешкия живот", пожелава на столетничката Димитър Николов.

А посланието на Кина Димитрова към бургазлии е да се обичат, защото животът е любов и уважение. "И вие да доживеете моите години и да ви останат само добрите спомени", пожела от своя страна столетничката.

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