305 Снимка: Община Бургас

Община Бургас стартира благоустрояването на пространството около Часовника - любимото място за срещи на поколения бургазлии.

С новото архитектурно решение ще бъдат подменени настилките и ще се внесат допълнителни художествени елементи. Старите маринистични пластики, с които всички сме свикнали, ще останат по местата си.

Скоро след приключване на благоустройството се очаква и пристигането на поръчания нов часовников механизъм, който да бъде монтиран на обичайното си място.