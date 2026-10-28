Бургаската полиция разкри лаборатория с оборудване и вещества за производство на синтетични наркотици в частен дом на улица "Петко Каравелов" в центъра на морския град. При акцията са задържани четирима криминално проявени, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Криминалистите са влезли в жилището снощи около 20.10 часа. Арестуваните са 20-годишен мъж от Тутракан, 29-годишен несебърлия, 30-годишна жена от Черноморец и 49-годишен бургазлия. Намерени и иззети са стъклена купа с прозрачна течност в нея, реагирала при направения полеви наркотест на метамфетамин, кутийка с червен фосфор, три бутилки с течност, реагирала при направен полеви наркотест на метамфетамин, кореселин, стъклени колби с различна вместимост и множество вещества за производство на синтетични наркотици.
Открит е 16 грама метамфетамин и канабис. Иззети са две електронни везни и множество празни полиетиленови пликчета с клипс.
Тримата мъже и жената са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.