Община Приморско отчита близо 40% увеличение на туристите от началото на сезона. Това съобщи кметът на общината Иван Гайков и акцентира върху успешната туристическа стратегия и добрата организация на културните събития. Като пример той посочи фестивала "Прим Фест", който само този понеделник е бил посетен от над 10 000 души за концерта на Веселин Маринов.

Този уикенд култовата рок банда БТР (8 август) ще изнесе концерт в Приморско, а след тях "Керана и космонавтите" (9 август) ще се погрижат за доброто настроение за гостите и жителите на града. Очакват се още над 20 безплатни концерта на открито. До края на септември на сцената на "Прим Фест" ще звучат Сигнал, Уикеда, Акага, Д2 и много други популярни банди.

На 9 август тракийското светилище "Бегликташ" ще бъде огласено от прочутата опера "Риголето" от Джузепе Верди - емблематичен спектакъл, който се изпълнява за първи път на тази уникална сцена под открито небе, в рамките на петия фестивал "Опера на светилището". Организатори са Община Приморско и Държавна опера - Бургас.

Фестивалът "Прим Фест" съчетава музика, опера и спорт, като чрез инициативата се популяризира и чистата вода, и екологичното състояние на морския курорт. Съвместните усилия на общината и полицията гарантират на туристите и жителите спокойствието и сигурността, което допълнително допринася за положителното възприемане на Приморско като атрактивна дестинация, допълва още Гайков. "Приморско вече е новата морска столица на България с атрактивна програма, която привлича хиляди гости," подчертава той.

