Община Приморско отчита близо 40% увеличение на туристите от началото на сезона. Това съобщи кметът на общината Иван Гайков и акцентира върху успешната туристическа стратегия и добрата организация на културните събития. Като пример той посочи фестивала "Прим Фест", който само този понеделник е бил посетен от над 10 000 души за концерта на Веселин Маринов.

Този уикенд култовата рок банда БТР (8 август) ще изнесе концерт в Приморско, а след тях "Керана и космонавтите" (9 август) ще се погрижат за доброто настроение за гостите и жителите на града. Очакват се още над 20 безплатни концерта на открито. До края на септември на сцената на "Прим Фест" ще звучат Сигнал, Уикеда, Акага, Д2 и много други популярни банди.

На 9 август тракийското светилище "Бегликташ" ще бъде огласено от прочутата опера "Риголето" от Джузепе Верди - емблематичен спектакъл, който се изпълнява за първи път на тази уникална сцена под открито небе, в рамките на петия фестивал "Опера на светилището". Организатори са Община Приморско и Държавна опера - Бургас.

Фестивалът "Прим Фест" съчетава музика, опера и спорт, като чрез инициативата се популяризира и чистата вода, и екологичното състояние на морския курорт. Съвместните усилия на общината и полицията гарантират на туристите и жителите спокойствието и сигурността, което допълнително допринася за положителното възприемане на Приморско като атрактивна дестинация, допълва още Гайков. "Приморско вече е новата морска столица на България с атрактивна програма, която привлича хиляди гости," подчертава той.

 

ИЗБРАНО
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си Лайф
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си
23198
Тежък първи рунд за Лудогорец срещу Ференцварош, но след 0:0 шансовете остават равни Корнер
Тежък първи рунд за Лудогорец срещу Ференцварош, но след 0:0 шансовете остават равни
12892
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство Бизнес
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство
13566
Как би изглеждал светът без бомбардировките над Хирошима и Нагасаки IT
Как би изглеждал светът без бомбардировките над Хирошима и Нагасаки
12177
Напусна ни поетът, философ и литературен критик Кръстьо Раленков Impressio
Напусна ни поетът, философ и литературен критик Кръстьо Раленков
5937
Флорида на Европа: Как Гърция дръпна напред Trip
Флорида на Европа: Как Гърция дръпна напред
2887
Къпините - черните перли на късното лято Вкусотии
Къпините - черните перли на късното лято
508
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак Zodiac
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак
1209
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините Времето
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините
468