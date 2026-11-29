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Нивото на река Велека се повишава заради влошените метеорологични условия и има опасност от заливане на пътя към Синеморец, предупредиха от местното кметство.

Властите призовават всички, които планират пътуване от или към Синеморец, да го предприемат до обяд, тъй като след това има вероятност реката да излезе от коритото си и да залее пътя. При подобно развитие на обстановката достъпът до населеното място може да бъде прекъснат.

От кметството призовават гражданите да бъдат внимателни, да съобразяват пътуванията си с метеорологичната обстановка, да не поемат излишни рискове и да следят актуалната информация.

Още вчера Община Царево активира системата за ранно предупреждение BG-Alert във връзка с очакваното усложняване на метеорологичната обстановка в района. От общинската администрация предупредиха жителите, особено в крайбрежните райони, за предстоящото усилване на вятъра и силното морско вълнение. Те призоваха хората да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито и местата в близост до дървета.

Възможни са заледявания по общинската пътна мрежа в районите на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново, допълниха царевските общинари. От общината призоваха водачите да се движат с повишено внимание и гражданите да спазват препоръките за безопасност.

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Бурното море разби павираната настилка на крайбрежната алея в Несебър

Силното морско вълнение и бурният вятър нанесоха сериозни поражения по крайбрежната инфраструктура в Стария град на Несебър, предаде кореспондентът на БНТ.

Мощните вълни са разрушили част от павираната настилка в непосредствена близост до морето. На места паветата са изтръгнати от основата си и разместени от силата на водата, а цели участъци от настилката са повредени. Бурното море и силните пориви на вятъра създават опасност за преминаващите в крайбрежната зона.

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